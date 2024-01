Smráká se nad Apple Pay? iOS 17.4 otevře NFC pro platby jakoukoliv aplikací či peněženkou

Operační systém iOS čekají doslova kolosální změny. Aby Apple vyhověl zákonu o digitálních trzích, který začne v Evropské unii platit od 7. března, musí systém značně upravit, což s sebou přináší například podporu instalace aplikací mimo App Store, možnost nastavení výchozího internetového prohlížeče a v neposlední řadě odemčení NFC čipu platebním aplikacím a peněženkám třetích stran. To jinými slovy znamená, že k platbám přes iPhone už nebude třeba Apple Pay a je proto otázkou, nakolik bude do budoucna jeho popularita růst či zda alespoň zůstane na stejné úrovni.

Díky otevření NFC budou moci banky či jiné finanční společnosti do svých aplikací začlenit možnost platby mobilem, kterou si budou navíc samozřejmě moci přizpůsobit přesně podle svých vizí. Apple navíc musí umožnit třeba i přenastavení dvojího stisku power buttonu, který nyní spouští Wallet, na jiný úkon spojený právě s placením. Pokud tedy bude kvalita aplikací bank z hlediska placení vyšší než je tomu u Apple Pay, není vyloučeno, že jej budou uživatelé upřednostňovat. Čistě hypoteticky se pak může stát i to, že banky přestanou Apple Pay podporovat a začnou své klienty tlačit do vlastního řešení, které mají 100% pod svou kontrolou a hlavně bez poplatků z plateb. Ty jsou sice dle dostupných informací minimální, nicméně vždy je lepší neplatit nic než něco málo. Budoucnost placení přes iPhone je tedy vskutku zajímavá.