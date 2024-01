Fortnite se vrací na iPhony, z App Store jej ale nestáhnete

Fortnite se vrátí na iPhone, ovšem pouze pro uživatele žijící v EU. Vyplynulo to z včerejšího oznámení Applu, že otevře iPhone aplikacím třetích stran v EU. Epic Games tedy ihned reagovalo s tím, že se nesmírně populární Fortnite na iPhony v roce 2024 vrátí.

Generální ředitel Epicu Tim Sweeney na sociálních sítích uvedl, že herní studio bude od letošního roku provozovat na iOS Epic Store. Vše, jak je uvedeno výše, je umožněno díky chystané verzi iOS 17.4., která umožní stahovat do vašeho iPhonu aplikace i mimo App Store. „Fortnite se vrátí na iOS v Evropě v roce 2024 a bude distribuován prostřednictvím chystaného Epic Games Store pro iOS. Zůstaňte naladěni na podrobnosti, až zjistíme regulační časovou osu,“ uvedl Epic. Závěrem Epic dodává, že i dále hodlá tvrdit, že Apple porušuje zákon. Ale jak se zdá, alespoň jeden z mnoha sporů, které společnosti mezi sebou mají, je u konce. Apple odstranil Fortnite z App Store poté, co Epic v něm zavedl platby, které přímo obcházely platební bránu Applu. Epic na tuto situaci reagoval žalobou, přičemž spor se táhne do dnes. Uvidíme, jak tedy Epic Store bude na iOS 17.4. fungovat. Jisté ale je, že s budou dít velké věci a iPhony ohlásí jeden velký návrat.