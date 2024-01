Nepoužíváte originální náplně do tiskárny tohoto výrobce? Hrozí vám její zablokování

Pamatujete si, jaký poprask způsobil před lety Apple, když začal zavádět softwarové zámky pro náhradní díly iPhonů, které kvůli nim nemusí částečně či vůbec fungovat? Pak vězte, že se rozhodně nejedná o ojedinělou praktiku. Podobnou strategii totiž využívá i výrobce tiskáren HP, který však skrze ní nebojuje proti opravám tiskáren neoriginálními díly (ostatně, to by vzhledem k jejich pořizovacím cenám ani nedávalo smysl), ale proti používání neoriginálních náplní do nich.

HP svůj boj skrývá za bezpečnost, přesněji pak „dynamické zabezpečení“, které na své tiskárny rozšiřuje skrze aktualizaci jejich firmwaru. Jakmile na ně tento prvek dorazí, ztratí tiskárny schopnost používat pro tisk neoriginální náplně, jelikož pro ně budou nerozpoznatelné. Uživatelům v takovém případě nezbude nic jiného než vsadit na náplně originální, popřípadě si začít předplácet službu Instant Ink, v rámci které vám HP bude za měsíční poplatek dodávat spotřební materiál k vaší tiskárně, abyste vy se už o nic starat nemuseli. Háček je však v tom, že jak originální náplně, tak samozřejmě i předplatná služba vychází podstatně dráž než neoriginální náplně.

Pokud se ptáte na to, jak přesně své kroky HP obhajuje, jeho šéf nedávno v jednom z rozhovorů poukázal například na to, že v neoriginálních náplních může být hypoteticky nahrán malware, který se jejich zapojením dostane do tiskárny a následně může uživateli „škodit“. Jeho slova nicméně poměrně rychle vyvrátili bezpečnostní experti, dle kterých je šance na podobný útok natolik malá, že skoro ani nemá smysl se něčím takovým vůbec zabývat. Kromě bezpečnosti nicméně šéf HP považuje zaříznutí neoriginálních náplní na tiskárnách za výrobcovo právo, jelikož tyto náplně dle něj porušují do značné míry nejrůznější patenty a know-how, takže likvidací jejich funkčnosti se výrobce vlastně jen bráni. Pravým důvodem je ale bezesporu fakt, že právě na prodeji spotřebního materiálu do tiskáren jejich výrobci bohatnou a tak je jasné, že jakékoliv „lezení do zelí“ je pro ně nepřípustné. Pokud tedy používáte neoriginální náplně v tiskárnách HP i vy, doporučujeme na tiskárně vypnout automatické aktualizace firmwaru, jelikož jedině tak zamezíte možnosti případného stažení updatu s dynamickým zabezpečením.