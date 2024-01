Start objednávek Vision Pro akcionáře Applu příliš nepotěšil

Start objednávek prvního AR/VR headsetu z dílny Applu s sebou nepřinesl jen radost, ale taktéž určité starosti, na které upozornili před pár hodinami analytici z J. P. Morgan. Ti se nechali konkrétně slyšet, že řada investorů Applu, se kterými analytici spolupracují, je přinejmenším poměrně zaskočena tím, jak krátké dodací lhůty u vyšších konfigurací Vision Pro svítily i dobré tři dny po startu jejich prodejů. Z této věci totiž čtou, že zájem není evidentně takový, v jaký nejen oni, ale i Apple doufali.

Mnozí investoři Applu jsou zvyklí právě dostupnost nových produktů a délku dodacích dob sledovat a na základě těchto věcí určovat, jak se danému produktu prodejně daří. Například v případě iPhonů jsou všechny konfigurace vyprodány do několika hodin, což sice jablíčkáře vzhledem k prodloužení dodací doby klidně i na 2 měsíce úplně netěší, investoři jsou však naopak z těchto výsledků nadšeni, jelikož jim dlouhé dodací doby logicky jednoduše potvrdí to, že je o daný produkt velký zájem. A jelikož se toto nekoná, nepřekvapivě se začínají investoři ptát, kde je problém. Odpověď na tuto otázku je přitom pravděpodobně vcelku jednoduchá – jablíčkáři zkrátka netuší, co od Vision Pro tak úplně čekat a tak se do koupě jeho první generace nehrnou. Jakmile však zamíří produkt na pulty obchodů, není vyloučeno, že nadšení z něj spustí další lavinu zájmu, která investory uklidní. Zatím je z nich ale dle J. P. Morgan cítit solidní napětí.