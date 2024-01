Úspěch, či naopak propadák? Apple prodal přes víkend až 180 000 kusů Vision Pro

Přestože se Apple Vision Pro začal prodávat teprve minulý pátek 19. ledna, už tu máme první predikce toho, jak se mu prodejně daří. S těmi přišel před pár hodinami konkrétně přední Apple analytik Ming-Chi Kuo, který se dlouhodobě pyšní jedněmi z nejlepších zdrojů z Apple světa současnosti. Tentokrát se však sluší říci, že je velkou otázkou, zda přináší pozitivní, nebo naopak spíše negativní zprávy.

Fotogalerie Apple vision Pro Vision Pro Vision Pro bryle bryle vision pro Cena Vision Pro v ČR Cena Vision Pro v ČR vision pro magsafe Vision Pro apple_vision_pro Apple vision Pro senzory Vstoupit do galerie

Kuovy zdroje přišly konkrétně s tím, že za první tři dny prodejů (myšleno pátek, sobota a neděle) prodal Apple na 160 000 až 180 000 headsetů, což mu v případě nejnižší konfigurace v klidu stačilo k vyprodání jejích zásob. Dodávky 256GB varianty se tak velmi brzy po startu předobjednávek protáhly i na 7 týdnů. Zdánlivě skvělá čísla však mají dva podstatné háčky. Jednak mělo být základních verzí k prodeji připraveno jen velmi málo, kvůli čemuž jejich rychlé vyprodání příliš nevypovídá o tom, jak velký zájem o ně vlastně byl, ale co je možná ještě horší, o vyšší konfigurace – tedy 512GB a 1TB – mezi uživateli není dle všeho příliš velký zájem. To proto, že se lhůty jejich dodání takřka nepohnuly ani 48 hodin po startu jejich předobjednávek. Kuo proto připouští, že se může Apple již nyní začít pomalu potýkat s určitým opadnutím zájmu, který se projeví jak jinak než na nízkých prodejích. Do karet Applu navíc nehraje ani to, že je Vision Pro dost specifický produkt, kvůli čemuž je extrémně obtížné přesvědčit obyčejné uživatele k jeho nákupu. Moudřejší nicméně budeme až za delší dobu poté, co uvidíme další analýzy trhu se zájmem o produkt.