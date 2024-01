5 tipů pro iMessage na iPhonu, díky kterým je využijete naplno

Věděli jste, že iOS má funkci, která umožňuje filtrovat aplikaci Zprávy podle známých a neznámých odesílatelů? Překvapivě velké množství lidí o této drobnosti neví, přitom se jedná o vysoce užitečné vylepšení. Pro aktivaci filtrování neznámých odesílatelů spusťte Nastavení -> Zprávy , zamiřte do sekce Filtrování zpráv a aktivujte položku Filtrovat neznámé odesílatele.

Odznaky nepřečtených zpráv jsou jistojistě užitečná věc, někdy ale mohou být spíše otravné. Pokud vás přítomnost indikátoru počtu nepřečtených zpráv spíše rozčiluje, můžete jej deaktivovat – zamiřte do Nastavení -> Oznámení , a v seznamu aplikací vyberte Zprávy . Nakonec zamiřte o něco níže a deaktivujte položku Odznaky .

V nativních Zprávách na vašem iPhonu si můžete kromě jiného také připnout vybrané konverzace. Jak na to? Stačí dlouze stisknout panel s danou konverzací. V menu, které se vám zobrazí, následně klepněte na Přišpendlit .

Ručně psané zprávy

Chcete vašim iMessage dodat osobitý styl? Můžete využít odpovědi v podobě ručně psaných zpráv. Nejprve překlopte iPhone do horizontální polohy. Následně zamiřte do pravého dolního rohu klávesnice, kde klepnete na klávesu s ikonkou ručního psaní, a můžete se pustit do díla.