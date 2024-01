Apple oficiálně oznámil jednu z nejzásadnějších změn u iPhonů za poslední roky!

To, o čem se v posledních měsících a zejména pak týdnech poměrně hlasitě šuškalo, se nyní stává realitou! Agentura Reuters totiž před pár desítkami minut zveřejnila oficiální prohlášení Applu ohledně jeho otevření NFC čipu v iPhonech platebním službám třetích stran. Stane se tak konkrétně na území Evropské unie, kde se Apple tímto krokem chce vyhnout dalšímu antimonopolnímu vyšetřování právě ze strany orgánů EU, které jej mimo jiné právě právě Apple Pay popotahují.

„Nabídli jsme vývojářům třetích stran v Evropském hospodářském prostoru možnost, která jejich uživatelům umožní provádět bezkontaktní platby NFC v jejich aplikacích pro iOS, odděleně od Apple Pay a Apple Wallet,“ stojí konkrétně ve vyjádření Applu, které poskytl Reuters. Fakticky to tedy znamená, že pokud projeví provozovatelé platebních služeb zájem, mohou na iPhony v EU dostat svá řešení – tedy teoreticky Google Pay, Apple Pay a tak podobně. Výsostné postavení Apple Pay jakožto exkluzivní platební služby na iPhonech tedy může vzít za své, využijí-li tyto společnosti tohoto otevření iPhonů, což je poměrně pravděpodobné. Je sice otázkou, nakolik chtějí jablíčkáři využívat namísto Apple Pay alternativní platební služby, nicméně už jen to, že dostanou uživatelé možnost výběru určité snížení počtu uživatelů Apple Pay zcela určitě zapříčiní. Zároveň je třeba jedním dechem dodat, že otevření NFC na evropském trhu může být signálem pro další státy světa pro vyvinutí stejného tlaku, aby taktéž přiměly Apple k otevření NFC u nich. Z uzavřené platformy se tedy dost možná stane do budoucna něco, co se už tak moc od Androidu lišit nebude.