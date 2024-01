Váha Apple Vision Pro je venku! Jak je na tom v porovnání s konkurenčními headsety?

Váha Apple Vision Pro je bezesporu jednou z nejsledovanějších veličin souvisejících právě s tímto headsetem. To proto, že právě z vysoké hmotnosti měli mnozí jablíčkáři strach hned po jeho představení, přičemž tyto obavy jen umocnily první dojmy zahraničních recenzentů, kteří vyšší hmotnost potvrdily. A díky dnešnímu startu předobjednávek už víme, jak na tom Vision Pro hmotnostně je.

Naše rychlé porovnání tvoří headsety, které jsou k dostání na českém trhu. Pro porovnání jsme vybírali konkrétně z nabídky Alzy coby jednoho z největších prodejců headsetů u nás, přičemž jsme do porovnání zařadili i první generaci PSVR a to kvůli tomu, že s ní má spousta našich čtenářů své zkušenosti a díky tomu si tedy budou moci o hmotnosti udělat lepší představu. Srovnání naleznete níže:

Meta Quest 2 – 503 gramů

Meta Quest 3 – 515 gramů

Meta Quest Pro 722 gramů

HTC Vive Pro 2 – 850 gramů

PSVR 1 – 600 gramů

PSVR 2 – 560 gramů

Apple Vision Pro – 601 až 649 gramů v závislosti na konfiguraci (optické vložky atd)

Jak tedy můžete sami vidět, zatímco v porovnání s headsety pro zábavu je Vision Pro citelně těžší, v porovnání s profesionálními headsety od Mety a HTC je naopak lehčí. Je nicméně otázkou, zda je profi směr do budoucna přesně tím, který zaručí Applu u Vision produktů zářivou budoucnost. Pokud se mu však nepodaří snížit hmotnost alespoň na úroveň PSVR 2, ideálně pak na úroveň Mety Quest 2 či 3, v redakci si myslíme, že bude rozmach kvůli nemožnosti dlouhodobějšího využívání poměrně obtížný. I první testeři si totiž stěžovali na to, že už po pár desítkách minut používání headsetu jej na hlavě cítíte a v krajním případě vás z něj dokonce i začne bolet hlava. Každý gram dolů tedy do budoucna rozhodně potěší.