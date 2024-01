Technologické porno! Šéf Applu zveřejnil dechberoucí video z výroby Vision Pro

Spolu se startem předobjednávek Vision Pro se šéf Applu Tim Cook rozhodl, že dá nahlédnout pod pokličku výroby této žhavé novinky. Pokud si tedy libujete v technologických videích, která zachycují de facto od prvopočátku vznik něčeho technicky vskutku úžasného a pokrokového, neměli byste si Cookův příspěvek zveřejněný na sociální síti X nechat ujít. Stojí totiž vskutku za to a garantuji vám, že i ty největší „hejtry“ Vision Pro dokáže zaujmout. Ukazuje totiž, že je tento produkt vskutku mistrovským dílem nejen inženýrů Applu, ale taktéž jeho dodavatelského řetězce, pro který muselo být extrémně obtížné vyvinout vhodný způsob, jak dát produkt lidově řečeno „dohromady“.

Apple Vision Pro pre-orders begin today! We’re so excited for you to experience spatial computing for the first time! https://t.co/YAN2kdfZY0 pic.twitter.com/2cqzvz5Wjq

