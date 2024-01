iOS 17.3 přinese na iPhony konečně funkci, která vám zpříjemní pobyt v hotelech

Apple si toho pro iOS 17 představený loni v červnu připravil poměrně dost nového, ne vše však do systému již stihl přidat. Jednou z těchto věcí je třeba i podpora funkce AirPlay u hotelových televizí, která má zpřístupnit v hotelech, které se rozhodnou s Applem spolupracovat, jejich hostům AirPlay přehrávání z jejich Apple produktů na televizích velmi jednoduchou cestou. Stačit totiž bude oskenovat QR kód, který se na dané televizi objeví, a díky speciálně upravenému softwaru se Apple zařízení s hotelovou televizí spojí. A nyní se této novinky konečně dočkáme.

Fotogalerie iOS 17 3 iOS 17 12 iOS 17 6 iOS 17 1 iOS 17 11 iOS 17 2 iOS 17 14 iOS 17 18 iOS 17 15 iOS 17 13 iOS 17 9 iOS 17 5 iOS 17 10 iOS 17 8 iOS 17 4 iOS 17 17 iOS 17 16 iOS 17 7 Vstoupit do galerie

Přestože se počítalo s tím, že podpora AirPlay na hotelových televizích začne fungovat do konce loňska, jelikož se tak vyjadřoval jak Apple, tak i LG, na jehož televizích bude novinka k dispozici, nakonec se tak nestalo. Krátce před koncem roku se totiž obě společnosti nechaly slyšet, že na dokončení funkce potřebují zkrátka ještě trochu času a její vydání proto raději odloží, než aby vypustily do světa nefunkční paskvil. Nyní je však hotovo a iOS 17.3, jehož vydání je naplánováno na příští týden, podporu této novinky konečně přinese. Jak však zaznělo výše, bude záviset na samotných hotelech, zda u svých LG televizí umožní AirPlay tím, že se do programu LG a Applu zapojí. Doufejme však, že vzhledem k oblibě Apple produktů ve světě nebudou hoteliéři v tomto směru ignoranti.