Apple zřejmě vyvíjí podvodní fotografický režim pro iPhony!

Ruku na srdce, iPhone se pod vodou dost dobře používat nedá. I když je voděodolný a spousta lidí jej používá za deště, s mokrýma rukama apod., jeho využití pod vodou je mizivé. S Apple Watch Ultra například můžete pod vodou měřit hloubku i čas. Apple přemýšlí, jak by se dalo využití iPhonu rozšířit i pod vodou, což ukazuje na nové patentové přihlášce.

V přihlášce Apple výslovně uvádí, že vzhledem k voděodolnosti iPhonu jej uživatelé používají daleko častěji při činnostech, při nichž zařízení dojde do kontaktu s vodou. Popis patentové přihlášky je jako vždy poměrně zmatený a nejednoznačný. Nicméně ve zkratce předpokládá nové uživatelské rozhraní, které by bylo dostupné, jakmile se iPhone dostane pod vodu. Apple v grafickém vyobrazení, které je viditelné pod článkem, počítá nejspíše s tím, že by iPhone byl užit převážně k fotografování podvodního světa. V aplikaci Fotoaparát by došlo ke zvětšení ikon a jistém popřehazování uživatelského rozhraní. Jistě zajímavá funkce, ovšem těžko odhadovat, na kolik by byla uživateli využívaná. Rovněž je třeba připomenout, že se jedná pouze o patent, kterých Apple vlastní několik a který Apple nikdy nemusí uvést v život. Co byste na tuto funkci u iPhonů říkali?