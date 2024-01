Apple vydal finální bety iOS 17.3, iPadOS 17.3, watchOS 10.3, tvOS 17.3 a macOS 14.3

Poté, co Apple nedávno vydal iOS 17.2 a další nové verze svých operačních systémů, pokračuje s testováním další majoritní verze iOS 17. Řeč je konkrétně o 4. a zřejmě finálních betách iOS 17.3, iPadOS 17.3, watchOS 10.3, tvOS 17.3 a macOS 14.3, které před malou chvílí vypustil. Pokud tedy rádi testujete beta verze systémů, přenastavte si svá zařízení pro příjem vývojářských bet, abyste mohli novinky bez problému stáhnout.

Fotogalerie iOS 17 3 iOS 17 12 iOS 17 6 iOS 17 1 iOS 17 11 iOS 17 2 iOS 17 14 iOS 17 18 iOS 17 15 iOS 17 13 iOS 17 9 iOS 17 5 iOS 17 10 iOS 17 8 iOS 17 4 iOS 17 17 iOS 17 16 iOS 17 7 Vstoupit do galerie

Co přesně na zařízení v nových verzích OS přijde sice není zcela známé, nicméně v horizontu následujících několika hodin se vše jistojistě dozvíme. Obecně se ale dá říci, že se příliš mnoho novinek neočekává. Valná většina věcí, které Apple pro iOS 17 představil, totiž dorazila již v předešlých verzích iOS 17. U iOS 17.3 se tedy očekává maximálně přidání podpory kolaborativních playlistů v Apple Music či nového režimu pro zabezpečení potenciálně ztraceného či ukradeného iPhonu. Co se pak tyče vydání, to má Apple naplánováno na příští týden.