První šťastlivci začínají testovat Vision Pro! Potvrzují největší obavu veřejnosti

Ode dnešního dne pořádá Apple v USA schůzky s vybranými novináři a youtubery, na kterým jim ukazuje funkce jeho první AR/VR headsetu Vision Pro. Ten se totiž již 2. února dostane v domovině Applu na pulty obchodů a tak je nasnadě jej jablíčkářům odprezentovat jako již tradičně přes nejrůznější výstupy v čele s recenzemi, videi a tak podobně vytvořenými právě médii či youtubery. A jelikož jsou již první schůzky u konce a na internetu se objevily tím pádem první krátké dojmy šťastlivců, kteří si mohli Vision Pro vyzkoušet, není od věci se na ně podívat.

Upřímně řečeno, první dojmy z Vision Pro, které se zatím objevily na internetu, jsou docela rozpačité. Je nicméně třeba jedním dechem dodat, že pochází jen od dvou médií – konkrétně pak The Verge a Engadget. Jakékoliv větší závěry tedy bude lepší dělat až poté, co se Apple sejde s větším množstvím zástupců médií či YouTube scény. Z toho, co máme nyní k dispozici, se ale chce svým způsobem říci, že se naplňují obavy ohledně vyšší hmotnosti, která nemusí být po delší době používání Vision Pro tak úplně příjemná. Naráží na ně minimálně Victoria Song z The Verge a Cherlynn Low z Engadgetu. První jmenovaná o svém prvním zážitku s Vision Pro řekla doslova to, že si půl hodiny s headsetem na hlavě připadala „jako dítě civící na cizí planetu“. Nicméně na konci testu začala již poměrně výrazně cítit vyšší hmotnost headsetu, což se poté projevilo mírnou bolestí hlavy a krku. Jakmile však Victoria headsetu z hlavy sejmula, bolest byla naštěstí pryč. Nyní jí dle svých slov čeká jednak celý zážitek zpracovat a jednak zjistit, kam produkt zapadá v reálném čase z hlediska použitelnosti. Vyloženě dobrou zprávu pak pro vás Victoria nemá ani v případě, máte-li delší vlasy. Headset totiž jednak ničí účes, ale hlavně dlouhé vlasy vzadu za páskem mírně „shrnuje“, jelikož se zlehka hýbe (pravděpodobně sjíždí, avšak to recenzentka neupřesnila).

Co se týče druhé zmiňované, tedy Cherlynn Low, i ta se ve svých krátkých prvních dojmech mírně otřela o vyšší hmotnost headsetu, která byla dle jejích slov po 20 minutách používání skutečně cítit. Nicméně poté, co jí Apple pomohl s výměnou jednoduchého pásku za dvojitý, který jde jak za hlavou, tak i přes ní, hmotnost headsetu se daleko lépe rozložila a jeho používání bylo okamžitě příjemnější.

Recenzentka Dana Wollman z Engadgetu zase poukázala na to, že je naprosto klíčové mít Vision Pro perfektně přizpůsobený vaší hlavě, aby vám seděl a byl pohodlný. V opačném případě je totiž jeho používání spíše utrpení, jelikož na hlavě úplně nedrží, ale jím promítaný obraz může působit rozmazaně a tak podobně. Vše je tedy třeba skutečně perfektně nastavit tak, aby headset seděl uživateli, jelikož jedině tak nejenže bude fungovat, ale bude fungovat na 100 %. S ohledem na tento fakt se ale nabízí otázka, nakolik se jedná o zařízení, které by bylo možné jednoduše sdílet například v rodině. Upravovat si řemínky a těsnící polštářky kolem očí vždy, když by chtěl headset používat určitý člen rodiny po někom jiném by totiž byla solidní otrava.

Bude extrémně zajímavé sledovat první dojmy dalších zahraničních youtuberů a médií. Zatím jsme se totiž dozvěděli vlastně jen to, jaké to je mít headset na hlavě. Jak ale funguje je zatím stále nejasné a my tak můžeme jen hádat, zda určitá prvotní negativa dokáže či naopak nedokáže funkčnost zadupat do země.