Originální a praktické mobilní příslušenství

Pokud se bavíme o příslušenství k mobilním telefonům, je jich neuvěřitelné množství. Ne všechny ale musí být nudné a nezáživné. Mnoho z nich vás totiž mohou ozdobit jako módní doplněk nebo jen vhodně doplnit váš styl. Ať už tedy vybíráte obaly, pouzdra, kryty, nebo sluchátka, powerbanky, či gamepady nebo dokonce brýle pro virtuální realitu, vyjádřete jimi, kdo jste.

Obaly, pouzdra a kryty

Nejlépe je jakýkoliv designový prvek vidět na velkých plochách. A přesně ty nabízí, pokud se bavíme o dotykových zařízeních, kryty, pouzdra a obaly. Nic totiž neřekne lépe, kým jste, než vlastní pouzdro pro iPhone od Wanapix. Můžete jak vybírat z mnoha již před designových vzorů, obrázků, log nebo barev, a nebo si můžete vytvořit vlastní. Obaly a kryty mají navíc tu vlastnost, že ne vždy vydrží každý pád nebo společné nošení v kapse s klíči. Což znamená, že je čas od času nezbytné jej vyměnit a společně s ním například přehodnotit, jestli vámi původně zvolený styl je ještě stále aktuální, nebo nastal ten nejlepší okamžik jej změnit. Nikdy není pozdě obalem či krytem říci světu, co ve vás je a co jste zač.

Sluchátka

V poslední době jsou velmi moderní, a zároveň také praktická, velká tlumící sluchátka, jaká se dříve dělala ke gramofonům. Kromě již zmíněné funkce ztišení okolních ruchů jsou v zimě také velmi vhodná proti mrznutí uší, které vám žádné pecky nezajistí. A i jejich stylem je možné říci něco o vlastní osobě. Jestli jste spíše monimalisti a zvolíte černé pecky bez drátu, aby nebyly téměř vidět, nebo zda-li rádi děláte dojem a máte ty největší a nejvíce růžová sluchátka, jaká je možné sehnat. Samozřejmě zde jde ale také o praktičnost, protože je ne vždy všem příjemné nosit velká sluchátka kolem krku. Nebo se zase jiní bojí o to, že malé pecky snadno vytrousí z kapsy, pokud s sebou pravidelně nenosí tašku. Vše má tedy své pro a proti, ale je jen na vás, jakou variantu si zvolíte, a jak budete na své okolí působit.

Powerbanky

Ač se to nezdá, tak je možné použít i velkou plochu powerbanky k tomu, aby byla nositelem nějaké zprávy. Nejen komerční, stejně jako se kdysi vyráběly flash disky ve tvaru populárních postaviček z animovaných filmů, ale například i vlastní tvorbou. Nikde není dáno, že vše stylové a pro vás krásné, je nezbytné jen koupit. Pořiďte si nesmazatelné fixy různých barev a popusťte uzdu vlastní kreativitě. Vše, co máte rádi, baví vás, nebo se vám jen esteticky líbí je možné na plochu powerbanky nakreslit. Nebo se třeba inspirovat tím, co nabíjí právě vás, a co je tou pravou kombinací “vašich vlastních baterek”. Přejeme pevnou ruku a mnoho inspirace.

Brýle pro virtuální realitu

A v neposlední řadě jsou praktickým a módním doplňkem zároveň brýle pro virtuální realitu. Většinou je známe jako velké nepohodlné dalekohledu podobné brýle, jaké bychom si spíše představili na potápění potmě. Ale již se začínají dělat i lehčí a estetičtější varianty, které umějí jejich nositele nejen absolutně vtáhnout do virtuální reality, ale ponechat jej napůl v přítomnosti absencí kryté obruby. Tomu se odborně říká augumentovaná realita a světlo světa spatřila již v roce 2008. V té době, zdá se, však předběhla dobu, a tak ji až nyní dohání. Plocha skel brýlí totiž umí působit jako obrazovka a člověk je tak schopen vidět nejen vše kolem něj, ale zároveň to, co je mu počítačem předkládáno. Ať už se jedná o data, video nebo herní postavy. Praktická stránka tohoto mobilního příslušenství je tedy nasnadě. Nicméně je potřeba také počítat s vyššími pořizovacími náklady a jistou nutností zvýšené uživatelské způsobilosti na jejich užívání. Je však s nimi možné být naprosto pohotovým členem společnosti 21. století s vlastním stylem.

Telefon jako doplněk sám o sobě

A již jsme zmínili, že je možné být styloví, designoví a trendy díyky doplňkům k mobilnímu zařízení či jiné dotykové obrazovce, kterou můžeme vlastnit. Ale je zřejmě, že jen to, jakou variantu a značku mobilního telefonu vlastníme, může být zprávou a zařazením se do určitě skupiny samo o sobě. Proto mějte na paměti, že i jen to, co za telefon nebo tablet vlastníme, může být naším okolím vnímáno jako účelové. Ať už jsme to tak mysleli nebo ne. Trendy a módní vlny jsou však nevyzpytatelné a často se mění, proto není potřeba si s tím dělat zase takovou hlavu. Ale je možné, že po nějakou dobu to může mít vliv na to, jak na vás jiní lidé pohlížejí. Stereotypy a předsudky jsou totiž přirozená psychologická záležitost, která nás má vnitřně chránit před zraněními a újmou ze strany příliš odlišných jedinců. Dnes je ale často také zdrojem nepříjemných konfliktů a komentářů, které by vůbec nemusely nastat. Proto vše berme v potaz se zdravým sebevědomím a i druhé lidi posuzujme s empatií a shovívavostí tak, jako bychom chtěli brát sami sebe. Proto pokud příště uvidíme na ulici někoho se sluchátky s velkýma umělýma skřítkovskýma ušima, vězme, že je buď karneval nebo že je to prostě jen vyjádření vlastního alter ega dané bytosti. Ba právě naopak, můžeme styl krytů a obalů na telefon různých lidí používat dost dobře jako pozitivní podnět k dotazům na osobnost nebo záliby daného člověka, a využít je tak ke sblížení a poznání jeden druhého.