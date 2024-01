Pokud chcete sdílet snímek obrazovky nebo fotografii, ale nechcete odhalit nic příliš osobního, určitě se vám bude hodit návod na to, jak citlivé údaje na snímcích na iPhonu či iPadu rozmazat nebo jinak zcenzurovat.

Naučit se rozmazávat citlivé informace na fotografiích a snímcích obrazovky je nesmírně užitečný trik, který by měl ideálně ovládat každý uživatel. Koneckonců to poslední, co chcete udělat, je odhalit něčí osobní informace bez jeho souhlasu – a to se týká i vašich informací. Existuje hned několik různých způsobů, jak skrýt citlivé informace na fotkách z iPhonu.

Jak na fotkách na iPhonu skrýt citlivé údaje

Předpokládejme, že ke skrytí citlivých údajů na iPhonů nechcete použít žádnou z aplikací třetích stran. Není tedy nic jednoduššího, než použít anotační nástroje, respektive nástroje úprav v nativních Fotkách. Na zakrytí citlivých údajů černým zvýrazňovačem ale rovnou zapomeňte.

Spusťte na iPhonu nativní Fotky.

Otevřete snímek, který chcete zcenzurovat.

Vpravo nahoře klepněte na Upravit .

. Klepněte na ikonku anotací (špička fixy v kroužku).

Vpravo dole klepněte na + a zvolte Přidejte tvar .

a zvolte . Vyberte požadovaný tvar – například čtverec.

Tažením za modré body upravte tvar a poté jej přesuňte na místo, které chcete zakrýt.

Klepnutím na barevné kolečko ve spodní části displeje můžete změnit barvu tvaru a další atributy.

Fotogalerie iOS Zakryti citlivych udaju 1 iOS Zakryti citlivych udaju 2 iOS Zakryti citlivych udaju 3 iOS Zakryti citlivych udaju 4 iOS Zakryti citlivych udaju 5 iOS Zakryti citlivych udaju 6 iOS Zakryti citlivych udaju 7 iOS Zakryti citlivych udaju 8 iOS Zakryti citlivych udaju 9 Vstoupit do galerie

Jakmile budete hotovi, klepněte na Hotovo v pravém horním rohu. Překrytí citlivého údaje tvarem s plnou barvou patří mezi nejefektivnější a zároveň nejsnazší způsoby zakrytí citlivých údajů na fotkách na vašem iPhonu či iPadu. Na Macu můžete danou oblast vybrat kurzorem myši či trackpadu a poté ji za pomoci klávesové zkratky Cmd + K jednoduše vyříznout.