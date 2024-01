Starlink mini: Muskův vesmírný internet si budete moci nově vzít do batohu kamkoliv!

Přestože je myšlenka vesmírného internetu Starlink vizionáře Elona Muska úžasná, díky čemuž má služba po celém světě již vcelku slušnou uživatelskou základnu, kvůli řadě omezení není toto internetové řešení pro každého. Jednak je ve srovnání s konkurencí velmi drahé a jednak jej nelze využívat tak, jak možná leckdo při představení čekal – tedy, že si Starlink jednoduše s sebou kamkoliv sbalíte a následně budete moci na jakémkoliv místě na světě přijímat internet. Jeho příjem je totiž standardně vázán na určité místo a přestože jsou v současnosti již k dispozici i verze pro obytné vozy či lodě (tedy pro pohyblivé věci), stále se nejedná vyloženě o řešení, které byste vzali do batohu a mohli s ním jednoduše kamkoliv. To se má ale změnit.

Elon Musk na nedávném setkání se zaměstnanci SpaceX prozradil, že vývojové týmy společnosti v současnosti pracují na novém satelitu a modemu pro příjem, který by již měl být vskutku přenosný kamkoliv. Celé řešení má nést název „Starlink mini“ a dle slov Muska má být natolik malé, aby se skutečně vešlo do batohu každého dobrodruha. Bohužel, bližší informace zatím k dispozici nejsou a my tak můžeme hádat, kolik si bude Musk za novinku účtovat, potažmo jaká bude rychlost internetu přijímaného na takto malou parabolu. Zdá se však, že bychom příliš dlouho čekat nemuseli. Již loni totiž schválila americká FCC společnosti SpaceX mini parabolu o velikosti 13“ MacBooku, takže je možné, že právě tato parabola bude nakonec součástí SpaceX mini a dorazí co nevidět. Jelikož však tehdy o projektu nikdo nevěděl, logicky nevzbudila certifikace takto malé paraboly žádný velký poprask, ba naopak. Svět si myslel spíš to, že se jedná o interní řešení SpaceX, které je taktéž třeba nechat schválit. Nechme se tedy překvapit, s jakými specifikacemi nakonec Musk u SpaceX mini vyrukuje, jelikož by mohlo být vskutku revolučním počinem – tedy alespoň na místech, ze kterých se jinak k internetu nepřipojíte.