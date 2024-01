Podívejte se, jak bude na Vision Pro vypadat aplikace Keynote

Start prodejů prvního AR/VR headsetu z dílny Applu se kvapem blíží a asi tak nikoho příliš nepřekvapí, že se začínají na světlo světa dostávat první screeshoty známých aplikací ve verzi pro Vision Pro. Ty z aplikace Apple Keynote před pár hodinami zveřejnil portál 9to5mac, díky čemuž si tak můžeme udělat skvělý obrázek o tom, jak k přizpůsobení aplikací pro Vision Pro přistupuje samotný Apple. A nutno podotknout, že v jeho pojetí je rozhodně o co stát. Líbivě totiž vypadá nejen rozhraní pro tvorbu prezentace, ale taktéž třeba možnost jakéhosi soustředěného prohlížení prezentace, kdy se vaše okolo ztmaví a vy se tak zaměříte primárně na jednotlivé stránky prezentace před vaším zrakem. Fajn je ale třeba i prvek zobrazující aktuální a následující stránku prezentace, díky čemuž by tak měl být prezentující při jejím procházením před lidmi dokonale připraven. Zkrátka a dobře, zdá se, že je na co se těšit.