Gurman: Virtuální klávesnice Vision Pro je strašlivá, prakticky se nedá používat

Přestože se mají první youtubeři i zástupci médii k headsetu Vision Pro dostat až v průběhu nadcházejících dní, na světlo se začínají pomalu ale jistě dostávat jeho první neduhy. Ty zřejmě vypouští samotní zaměstnanci Applu, kteří již mají být ve velkém školeni, aby byli následně schopni headsety perfektně představit zákazníkům, kteří se na ně přijdou podívat do Apple Storů po spuštění jejich prodejů. A právě s lidmi, kteří již mají možnost headset využívat, nebo jej minimálně testovali, hovořil nedávno velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu, kterému se díky tomu podařily získat vskutku nepříznivé informace.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že virtuální klávesnice Vision Pro je přinejmenším ve verzi 1.0 prakticky nepoužitelná. Do každé klávesy musíte „ťukat“ po jednom prstu, jako když jste se před lety učili na klávesnici psát. Žádné kouzelné psaní ve vzduchu či rychlejší psaní pomocí všech prstů na ruce prakticky neexistuje. Můžete se sice podívat na znak a stisknout jej, ale jedná se o velmi pomalé řešení. Aby tedy bylo možné do Vision Pro zadávat text, je ve výsledku nejjednodušší k němu připojit fyzickou klávesnici přes Bluetooth a využívat jí. V kuloárech se rovněž šušká o tom, že by mohlo jít k zadávání textu využívat spárovaný iPhone či iPad, jako tomu je u Apple TV, avšak tyto informace zatím potvrzeny nebyly.

Zdá se tedy, že Vision Pro pokulhává v naprostém základu, který je pro jeho ovladatelnost velmi důležitý. O to zajímavější bude, jak budou virtuální klávesnici hodnotit právě youtubeři či média, potažmo později majitelé headsetu či jeho testeři v Apple Storech. Pokud se však potvrdí Gurmanova slova, což je zcela upřímně vzhledem k jeho vynikající informovanosti velmi pravděpodobné, má Apple nejspíš zaděláno na solidní polízanici.