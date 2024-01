Vision Pro: Nezvládnutý marketing, nebo největší přešlap Applu v historii?

Před půl rokem jsem měl pocit, že jsem u největšího okamžiku Applu od představení iPhone. Když Tim Cook řekl ono kouzelné „one more thing“, všem, kteří jsme seděli v Apple Parku, naskočila husí kůže. Přece jen Vision Pro měl být podle všeho projekt, na kterém Apple pracoval dlouhé roky, investoval do něj miliardy dolarů a měl s ním změnit svět stejně, jako s iPhonem nebo iPodem. Když jsme v následujících dnech jezdili po okolí Cupertina Uberem, zavedl každý jeden řidič řeč právě na Vision Pro, ovšem většina z nich nechápala cenu a ani důvod, proč by si podobné zařízení měl běžný člověk pořídit.

V té době jsem si myslel, že nám to Apple v následujících měsících vysvětlí. Že budeme mít možnost pochopit, proč Vision Pro stojí 3x, respektive 4x víc než HTC Vive Focus 3 nebo Meta Quest 3. Tak nějak jsem věřil, že buď přímo Apple zdůvodní cenu něčím skutečně revolučním a nebo probublají na povrch světa informace o tom, co za tajemství se ukrývá v kusu spotřební elektroniky, za kterou s daní dáte 100 000Kč a to jen, když si ji dovezete z USA a nenarazíte na celníka, co po vás bude chtít zaplatit DPH a CLO.

Také jsem doufal, že Apple představí něco jedinečného, něco, kvůli čemu si budu muset koupit Vision Pro. Například Call of Duty: Warzone pro VR dostupný jen na Vision Pro nebo nějaký nový díl Star Wars, Jurského parku nebo čehokoli, co svět miluje a nebude jiná možnost, než si kvůli tomu koupit Vision Pro. Bohužel, Apple až nyní před startem prodeje uvedl, že nabídne 150 filmů ve 3D a také hry z Apple Arcade převedené do 3D. Jak to bude vypadat nikdo netuší. Budete v NBA 2024 součástí hry a budete při pohledu doleva vidět Lebrona, kterému můžete nahrát, nebo to bude jen plocha někde na vašem pracovním stole na které bude „3D“ hřiště.

Za pár dní by lidé měli jít a utratit 3500$ za něco, o čem vlastně nikdo nic neví, za něco, na co neexistuje jediná recenze a za něco, co si doposud nikdo nemohl vyzkoušet. Apple byl vždy tajemný a bylo to součástí jeho image, ovšem tentokrát jde tajemno ruku v ruce s nezájmem a nepochopením samotného produktu. Možná je Vision Pro revoluční zařízení, které změní svět. Možná je tak dokonalé, že si svoji cenu obhájí kdykoli a předkýmkoli, ovšem Apple nám ani na jednu z těchto otázek nedal nejenže přesvědčivou, ale dokonce žádnou odpověď.

Nemám problém zaletět do USA a Vision Pro si koupit, aniž by mě to nějak bolelo. Ovšem Apple mi nedokázal říct jediný důvod, proč bych to měl udělat. K čemu mi vlastně bude dnes a jaká bude jeho využitelnost za pár měsíců nebo let. Chystá se na něj něco, co nemohu udělat jinak nebo zažít jinde? Bohužel, i když jsem ze začátku skutečně uvažoval, že minimálně kvůli LsA Vision Pro pořídím, dnes nemám prakticky žádný důvod a jak sleduji diskuse na zahraničních fórech, nejsem zdaleka sám.

Apple sice na WWDC tvrdil, že to je start nové éry a že vlastně tento produkt představuje něco, od čeho není ani tak očekávaný komerční úspěch jako spíš začátek přechodu uživatelů do AR/VR a zájem vývojářů o tuto platformu. Ovšem nevěřím tomu, že když nám Apple za měsíc neřekne, že je vyprodáno a že se prodal milion kusů, nebudou se akcionáři ptát, proč Apple spálil miliardy dolarů a roky vývoje na něčem, co vlastně nikdo nechce. Uvidíme, jaká je budoucnost Vision Pro, ovšem zatím mi připadá, že minimálně nejistá. A co vy, plánujete si Vision Pro pořídit?