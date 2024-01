Apple rozdělí App Store na dva obchody, aby vyhověl EU!

Apple v následujíích týdnech rozdělí App Store na dva samostatné obchody, aby vyhověl požadavkům EU, které jej nutí povolit v rámci zemé Evropské unie možnost instalovat aplikace, které nejsou dostupné v oficiálním App Store. Informaci přinesl Mark Gurman z Bloombergu, který tvrdí, že Apple tímto krokem vyhoví chystanmu zákonu o digitálních trzích, který začne platit 7. března letošního roku. Kromě toho je Apple také povinnen nabídnout uživatelům možnost používat NFC čip v iPhonech a Apple Watch pro platby pomocí služeb třetích stran.

Aby se Apple vyhl možnosti dalších firem využívat ekosystém navázaný na prodej aplikací pro iPhone, rozdělí svůj vlasntí App Store na dva. Zatím co jeden nabídne možnost stahovat schválené, ověřené aplikace, ten druhý bude umožňovat přímo vývojářům nahrávat aplikace do tohoto obchodu bez toho, aniž by je Apple jakkoli regulovat, ručil za ně a taktéž z nich měl nějaká procenta. Pokud tedy vývojář bude chtít prodávat aplikaci, kterou by Aple do App Store neschválil nebo nebude chtít aby z jejího prodeje přišel o 30% zisku, bude mít možnost využít takzvaný druhý App Store. Jak Apple donutí vývojáře aplikací aby je i nadále dávali do jeho vlastního App Store ve kterém vybírá poplatek ve výši 30% z ceny aplikace je záhadou.