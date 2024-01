Apple nadobro zlikvidoval další pokus o zprovoznění iMessages na Android

To, co svět svým způsobem očekával od prvopočátku, je nyní oficiálně potvrzeno. Řeč je konkrétně o společnosti Beeper, která se v posledních týdnech a měsících nechvalně proslavila svými neustálými pokusy o zprovoznění iMessages na Androidu. To se jí sice čas od času chvilkově dařilo, Apple však proti ní a jejím řešením vždy rázně zakročil, což se nyní stalo těmto pokusům definitivně osudným.

Přestože se Beeper skrze své řešení Beeper Mini snažil nesčetněkrát zprovoznit iMessages na Androidu a to mimo jiné například skrze propojení telefonu s Macem, Apple vždy skulinku, která dané řešení umožňovala našel a okamžitě zacelil. Kvůli tomu tak bylo fungování iMessages na Androidu k dispozici vždy doslova několik hodin, maximálně pak jednotek dní. To sice vývojářům z Beeperu zprvu zřejmě příliš nevadilo, jelikož neustále vydávali prohlášení, že se své myšlenky navzdory Applu nevzdají a iMessages na Android se budou snažit stále dostat, nicméně nyní je definitivní konec. Beeper totiž skrze portál Android Police oznámil, že se svým záměrem končí a aplikaci Beeper Mini z obchodu Google Play na Androidu definitivně odstraňuje. Do budoucna by sice myšlenku iMessages na Androidu Beeper oživil, nicméně těžko říci, zda se z jeho strany nejedná spíš o jakousi snahu vybojovat si poslední slovo v této tahanici, ze které však chtě nechtě vychází Apple jako suverénní vítěz. Svou „půdu“ totiž dokázal uhájit evidentně naprosto bravurně.