Skvělé chytré hodinky Redmi Watch 4 lze s tímto slevovým kódem získat za super cenu

Komerční sdělení: Láká vás koupě chytrých hodinek, ale rádi byste za ně zaplatili co možná nejméně? Pak jste tu správně! Díky naší spolupráci s obchodem GeekBuying vám totiž můžeme nabídnout skvělé hodinky Redmi Watch 4 se slevovým kódem, díky kterému je získáte za bezkonkurenční cenu.

Líbivý design

Redmi Watch 4 nabízí moderní design spojený s výjimečnými funkcemi, které změní váš pohled na chytré hodinky. S podporou pouze angličtiny a čínštiny se zaměřujeme na maximální jednoduchost a efektivitu. Displej AMOLED o velikosti 1,97 palce s rozlišením 390*450 nabízí nejen poutavý vizuální zážitek, ale i pohodlné nošení díky šířce zápěstí.

Spousta sportovních měření

S více než 150 sportovními režimy pokrývá Redmi Watch 4 vše od běhu a cyklistiky po horolezectví, lyžování a míčové sporty. S profesionálními algoritmy pro cvičení sleduje srdcový tep, spálené kalorie a další údaje, což činí každý pohyb vědeckým a efektivním.

Sledování vaší polohy

Vestavěný nezávislý čip GNSS podporuje pět hlavních světových systémů pro určení polohy. V kombinaci s venkovním režimem běhu dokáže přesně zaznamenávat trasy venkovních sportů. Můžete cvičit bez omezení a bez nutnosti mít při sobě mobilní telefon.

24/7 monitorování zdraví

Podpora záznamu denní aktivity, monitorování srdečního tepu, měření hladiny kyslíku v krvi, sledování spánku, monitorování stresu, upomínka na menstruační cyklus u žen, dechový trénink – to vše Redmi Watch 4 umožňuje, abyste měli neustálý přehled o svém fyzickém stavu.

Dlouhá výdrž baterie

S baterií o kapacitě 470mAh nabízí Redmi Watch 4 vynikající výdrž. Až 10 dní v režimu AOD, 20 dní v běžném režimu a dokonce 30 dní v režimu s dlouhou výdrží baterie. Vaše hodinky budou s vámi držet krok i při intenzivním používání. Nechte se unést inovativními funkcemi Redmi Watch 4 a vylepšte svůj každodenní život. Objednejte si své chytré hodinky ještě dnes!

Pokud vás hodinky Redmi Watch 4 zaujaly, máme pro vás vynikající zprávu. Ve spolupráci s obchodem GeekBuying vám totiž můžeme nabídnout na tento model slevu. Abyste jí získali, je třeba při objednávce do pole pro slevový kód vložit NNNRMW4, díky čemuž spadne cena hodinek na pouhých $94. Navíc vám dojdou s dopravou zdarma a to do 10 až 20 pracovních dní.

Redmi Watch 4 můžete zakoupit zde