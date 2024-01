Pro naše projekty hledáme programátora se zaměřením na WordPress. Rádi bychom našli někoho, kdo má chuť se učit, zdokonalovat sebe i nás a posouvat se den za dnem. Nepotřebujeme člověka, který má desítky let praxe, ani člověka, které umí vše na 120 %. Naopak hledáme někoho, pro koho to bude nová výzva a bude mít snahu se učit nové věci.

Nejprve bychom rádi nabídli spolupráci na dílčích věcech, která nezabere více než 5 až 10 hodin týdně. Neměl by být problém vše dělat při škole nebo jiné práci. Do budoucna samozřejmě budeme rádi, když se spolupráce přehoupne do „full-time“ režimu. Pokud máte zájem, budeme rádi, když nám o sobě pošlete pár vět a zároveň připojíte projekty, na kterých jste pracovali. Na finančních a dalších záležitostech se budeme snažit domluvit tak, aby vše bylo win: win. Pokud máte chuť a zájem, stačí napsat na info@textfactory.cz