Tímto jednoduchým trikem zajistí Apple rychlé vyprodání Vision Pro hned po startu prodejů

Při spuštění prodejů prakticky každého Apple produktu sleduje svět s napětím to, jak rychle se vyprodá na oficiálním eshopu kalifornského giganta. Za poslední roky se totiž již stalo jakousi tradicí, že není otázkou, zda se novinky vyprodají, ale spíše kdy se tak stane. Delší doba dostupnosti je pak světem čtena tak, že daný produkt příliš mezi jablíčkáři nezabodoval, což pro něj rozhodně není příliš dobrá reklama. A právě to si podle všeho uvědomuje velmi dobře i samotný Apple, který chce jednoduchým trikem zajistit rychlé vyprodání svého prvního AR/VR headsetu Vision Pro. Tvrdí to alespoň velmi dobře informovaný Apple analytik Ming-Chi Kuo.

Zdroje Kua přišly před pár hodinami konkrétně s tím, že pro první vlnu prodejů si nechal Apple vyrobit „jen“ něco mezi 60 000 až 80 000 kusy Vision Pro mimo jiné právě z důvodu snahy z něj učinit exkluzivní, zprvu nedostupné zboží. Tento počet kusů by totiž dle svých propočtů měl v prvních hodinách, maximálně pak dnech prodejů snadno vyprodat, aby se následně mohl opakovat tradiční scénář s nedostupností a tedy i nutností na daný produkt čekat. Díky tomu jej bude Apple vnímat jako chtěný a uživatelsky ve velkém poptávaný, přestože bude realita taková, že jej jen bylo trhu zkrátka málo. Jelikož se však jedná o neoficiální informace, je samozřejmě třeba je brát s patřičnou rezervou. I Kuovy zdroje se totiž mohou mýlit, což se ostatně v minulosti již párkrát stalo. V redakci si však myslíme, že tentokrát příliš daleko od pravdy nejsou. Vytvořit okolo Vision Pro umělý zájem, který by mohl vyvolat hlad jablíčkářů po co nejvíce informacích o něm může být nakonec pro jeho budoucí úspěch velmi důležité.