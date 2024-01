Čínská společnost představila nukleární baterii pro smartphony, vydrží 50 let na jedno nabití!

Společnost Betavolt Technology představila první nuklearní baterii pro mobilní zařízení na světě. Konkrétně se jedná o radionuklidiovou baterii, kterou již dnes používají například kardiostimulátory nebo vesmírná zařízení. Její hlavní výhodou je skutečnost, že bychom telefon, tablet nebo notebook nemuseli dobít nikdy a když říkám nikdy, myslím tím skutečně nikdy. V běžném smartphonu totiž tato baterie vydrží 50 let jeho používání bez nutnosti ji jakkoli dobíjet. Zároveň nehrozí únik radiace nebo toxických chemikálií.

První baterie Betavolt nese název BB100 a má rozměry 150x15x5 mm a poskytuje 0,0001W při napětí 3V. Samozřejmě je to pouze prototyp a do chvíle, než se dostane do iPhone, zbývá ještě spousta času, ovšem oproti prvním prototypům je to extrémní pokrok, protože ty používaly plutonium, byly výrazně větší než mobilní telefon a nedokázaly nabídnout dostatečné množství energie. Na rozdíl od těch je BB100 založena na izotopu Nikl-63, který se postupně rozkládá na měď. Baterie je tak mnohem bezpečnější, menší a spolehlivější. Navíc dokáže nabídnout provoz v teplotách od -60 do 120 stupňů celsia bez toho, aniž by se přehřívala. Konečně by tak bylo možné dívat se na pláži na YouTube, což je v podstatě kromě toho, že ji nemusíme nikdy dobíjet, to hlavní, co od ní majitelé iPhonů očekávají.

Společnost uvedla, že by se baterie do smartphonů mohla dostat v řádu jednotek let. Je však ještě potřeba vyřešit pár otázek, například fakt, že důvod, proč se baterie na podobném principu používají v kardiostimulátorech a ve vesmírném programu spočívá v tom, že ani v jednom případě jim nehrozí přímý náraz na pevnou zem, což by mohlo způsobit výbuch. Další problém je vysoká cena. Vše by se však postupem času mělo podařit vyřešit a baterie by se skutečně jednoho dne mohla podívat do běžných smartphonů.