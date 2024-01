Známe velikost RAM paměti v Apple Vision Pro!

S blížícím se startem prodejů prvního AR/VR headsetu z dílny Applu ve formě Vision Pro se dostávají na světlo světa další detailní informace, které nám tento produkt poodhalují. Díky vývojářům spolupracujícím s portálem MacRumors známe například už i velikost RAM paměti, která bude v headsetu nasazena. Tu prozradilo konkrétně čerstvě vydaný Xcode 15.2, který přidává právě podporu pro aplikace ve visionOS. Apple i díky tomu začíná nyní tyto aplikace přijímat přes App Store Connect.

Pokud čekáte, že v produktu začínajícím na 3499 dolarech naleznete obří RAM, jste na omylu. Apple totiž nasadil „jen“ 16GB, což je hodnota, kterou nabízí třeba i nejvyšší konfigurace konfigurace iPadů Pro. Zároveň se nepřekvapivě jedná o stejnou hodnotu, kterou disponují vývojářské verze tohoto headsetu. Na první pohled se sice může zdát (zejména s přihlédnutím k ceně) tato hodnota jako relativně malá, na druhou stranu je však třeba brát v potaz to, že systémy Applu v kombinaci s čipy Apple Silicon nakládají s RAM daleko šetrněji než tomu je u konkurenčního Windows. Pro pohodlný chod headsetu by tedy měla tato hodnota naprosto bez problému stačit, byť samozřejmě realitu ukáže až čas. Do prodeje totiž novinka dorazí „až“ příští měsíc.