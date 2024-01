Slovensko zavádí v televizním vysílání deskriptory upozorňující na nevhodný obsah pořadů

Od 1. ledna 2024 se diváci na Slovensku setkají při sledování televizního vysílání kromě piktogramu označujícícho věkovou hranici pro sledování také s takzvanými deskriptory. Zatímco piktogram pouze značí, od kolika let věku je vhodné program sledovat, deskriptor upozorní, co se v něm vyskytuje. Slovensko rozlišuje u televizního vysílání celkem čtyři věkovvé kategorie a to filmy a pořady nevhodné do 7, 12, 15 a 18 let. Takzvané deskriptory značí, že se v pořadu vyskytuje jedna ze sedmi pro děti nevhodné věci. Jedná se konkrétně o nahotu, vulgarismus, sex, drogy, strach, diskriminaci nebo násilí.