iPhone 16 (Pro): 5 věcí, o kterých se v souvislosti s nimi šušká

Změna uspořádání fotoaparátu Některé zdroje uvádí, že společnost Apple zvažuje úpravy uspořádání fotoaparátu u svého standardního modelu iPhonu 16 a pravděpodobně se vrátí k vertikálnímu uspořádání, které bylo naposledy použito u iPhonu 12. Tato informace naznačuje, že by mohlo dojít k výraznému designovému posunu, který by ovlivnil vzhled a funkčnost zařízení. Důvodem má být usnadnění pořizování prostorových videí pro jablečný headset Vision Pro.

Vylepšení teleobjektivu Spekuluje se také o tom, že by Apple mohl u iPhonu 16 Pro (Max) zavést zásadně přepracovaný teleobjektiv. Konkrétně se má jednat o použití pokročilejších skleněných tvarovaných čoček, což by mohlo vést k tenčí a lehčí konstrukci, kratším čočkám a lepšímu optickému zvětšení. iPhone 16 Pro Max by měl být podle některých zdrojů vybaven superteleobjektivem periskopového fotoaparátu pro výrazně lepší optický zoom.

Rozdílné velikosti Podle informací z různých zdrojů se očekává, že iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max budou mít větší displej. iPhone 16 Pro bude mít displej o velikosti 6,27″ (po zaokrouhlení 6,3), zatímco iPhone 16 Pro Max by měl mít displej o velikosti 6,85″ (po zaokrouhlení 6,9). S nárůstem velikosti displeje se zvětší i rozměry těla iPhonu. Očekává se, že oba modely budou vyšší a širší než modely iPhone 15 Pro, a zatímco tloušťka zůstane stejná, hmotnost se kvůli větším rozměrům mírně zvýší.