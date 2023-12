Víme, proč bude foťák iPhonů 16 vypadat jinak u iPhonů 15

Když včera unikly na světlo světa rendery prototypů iPhonů 16, se kterými má Apple v současnosti pracovat coby s předlohami finálních verzí těchto telefonů, nejeden jablíčkář se začal ptát na to, proč u nich dojde k přepracování fotoaparátu. Ten totiž mají základní iPhony od řady 13 uspořádaný úhlopříčně, avšak u iPhonů 16 se počítá s návratem k designu iPhonů 12, popřípadě možná ještě starších. Proč tomu tak ale vlastně bude?

Odpověď na otázku výše se zdá být svým způsobem naprosto jednoduchá. Změna designu zadního fotoaparátu spočívající v přesunu objektů pod sebe namísto dosavadního úhlopříčného uspořádání má být ryze praktickou záležitostí, kterou vyžaduje konkrétně podpora natáčení prostorového videa. Zdá se totiž, že to pro svůj vznik potřebuje specifické rozmístění objektivů, což ostatně potvrzují letošní iPhony 15 Pro. U těch jsme se totiž dočkali výměny pozic teleobjektivu a ultraširokoúhlého objektivu tak, aby byl ultraširokoúhlý objektiv umístěný pod širokoúhlým objektivem. Zatímco však v případě iPhonů 15 Pro se jedná de facto o neviditelnou změnu, jelikož vizuálně vypadá jejich foťák stále stejně, u iPhonů 16 se bude muset logicky s objektivy „šachovat“ daleko víc, protože budou i nadále nabízet jen dva „sloty“. Zdá se tedy, že to Apple s natáčením prostorového videa pro Vision Pro myslí vskutku vážně a do budoucna chce právě na této funkci stavět jeho popularitu.