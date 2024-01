Apple věděl o možnosti prolomit AirDropu dva roky předtím, než jej Čína hacknula

Je tomu sice teprve pár hodin, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se Číně podle dostupných informací podařil hacknout AirDrop a její úřady jsou tak nyní schopné identifikovat šiřitele protistátních dokumentů, a už tu máme velmi zajímavé pokračování celé této zápletky. Zdá se totiž, že Apple o riziku prolomení AirDropu věděl již od vývoje iOS 16, avšak rozhodl se jej ignorovat. A výsledkem je třeba právě prolomení Čínou.

S tvrzením, že Apple o určitých bezpečnostních problémech AirDropu věděl už od vývoje iOS 16 přišel bezpečnostní expert Alexander Heinrich, který měl v minulosti tuto chybu objevit a Applu jí spolu se svými kolegy nahlásil. Jen pro doplnění, Heinrich není na poli hledání chyb v systémech Applu žádným nováčkem, jelikož mu v minulosti pomohl například s odstraněním bezpečnostní chyby v Najít. Tentokrát však u Applu dle svých slov nepochodil, jelikož ten měl údajně objev jeho bezpečnostního týmu do značné míry zpochybňovat. Následně mělo být nálezcům problému řečeno, že vytvoření bezpečnějšího AirDropu by znamenalo jeho nekompatibilitu se starším verzemi OS, kvůli čemuž by tak musel být AirDrop přepracován velmi komplexně s řadou navazujících updatů. Tehdy tedy upozornění na bezpečnostní problém zřejmě vyšumělo v zapomnění s tím, že se o něm začalo hovořit až nyní právě v souvislosti s nepříjemnými zprávami z Číny. Na Applu proto nyní je, aby celou záležitost co nejdříve napravil důkladnou opravou zajišťující 100% bezpečnost při komunikaci.