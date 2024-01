Zefektivněte svou práci a používejte více zdrojů dat zároveň, i když nemáte na svém zařízení dostatek portů!

Komerční sdělení: Výkon stolních počítačů i mobilních zařízení jde neustále kupředu a nabízí tak nové a nové možnosti. Na druhou stranu je poněkud svazují skutečnost, že na zařízeních ubývá počet možných připojení externích zařízení. Může se tak hravě stát, že laptop nenabízí připojení ethernetového kabelu, čtečku paměťových karet nebo má velmi omezený počet USB připojení. Naštěstí má tato situace jednoduché řešení, a to ve formě počítačových rozbočovačů nebo počítačových dokovacích stanic. Co zvolit a co vám nabízejí?

Jaký je rozdíl mezi počítačovými rozbočovači a počítačovými dokovacími stanicemi?

Ačkoli jsou počítačové rozbočovače a počítačové dokovací stanice dvě různá zařízení, která nabízí uživateli rozličné výhody, bývají v praxi často zaměňovány. Zásadní rozdíl mezi nimi je však jednoduchý.

Počítačové rozbočovače nabízejí nejčastěji více stejných konektorů, typickým příkladem mohou být oblíbené USB HUBY. Tato zařízení tak umožňují připojení více zařízení, ale jen za předpokladu, že mají stejný konektor. Rozbočovače tak většinou využívají méně nároční uživatelé. Opomenuta by však neměla být skutečnost, že počítačové rozbočovače nevyžadují externí napájení, což je jejich velkou výhodou, protože se tak hodí při práci na cestách.

Počítačové dokovací stanice oproti tomu nabízejí více typů portů, s jedním zařízením tak můžete propojit více zařízení. Připojit tak najednou můžete externí monitor přes HDMI, datová zařízení přes USB nebo USB-C, ethernetový kabel pro stabilní internetové připojení i paměťové karty. Správně zvolená počítačová dokovací stanice je tak řešením i pro ty nejnáročnější uživatele. Pozor byste si však měli dát na skutečnost, že některé počítačové dokovací stanice s pokročilými funkcemi vyžadují vlastní napájení a nemusí tak být vhodnou volbou pro práci na cestách.

V poslední době dochází i v oblasti počítačových dokovacích stanic a počítačových rozbočovačů k výraznému pokroku a rozdíly mezi nimi se tak postupně zmenšují. Stále však platí, že běžné počítačové rozbočovače nemusí naplnit očekávání každého uživatele.

Podle čeho volit počítačové dokovací stanice a počítačové rozbočovače?

Než se rozhodnete pro pořízení počítačové dokovací stanice nebo počítačového rozbočovače, měli byste si promyslet, jaké jsou vaše potřeby. V případě, že chcete zařízení používat především doma nebo v kanceláři a zároveň byste skrze něj chtěli připojená zařízení i dobíjet, bude ideální volbou počítačová dokovací stanice. Dokovací stanice je pak ideálním kandidátem i v případě, že potřebujete připojovat více zařízení najednou, aniž byste měli jiné zařízení odpojit.

Jestliže patříte mezi uživatele, kteří často pracují na cestách a zároveň si vystačí s rozšířením základních konektorů, měli byste uvažovat o pořízení počítačového rozbočovače. Nejenže je jeho pořizovací cena o něco nižší, ale hlavně bude lépe odpovídat vašim potřebám.

Jakmile se rozhodnete pro určité zařízení, přichází na řadu výběr podle technických parametrů a typu nabízených konektorů. I když bude dané zařízení nabízet konektory, které potřebujete, neměli byste výběr uspěchat.

Určité procento počítačových rozbočovačů a dokovacích stanic totiž stále nabízí USB 2.0, u nějž je přenos dat 10krát pomalejší než v případě USB 3.0. Právě nízká rychlost přenosu dat trápí při práci nejednoho uživatele rozbočovačů či dokovacích stanic. Nespalte se při výběru a nakupujte zařízení od ověřených prodejců a výrobců, kam patří i Zenwire. Spolehnout se pak můžete na detailní popis produktu i rychlé zodpovězení případných dotazů. Jen tak získáte jistotu, že při výběru nešlápnete vedle.