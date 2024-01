Získejte parádní reproduktory Tronsmart Halo 100 a 110 za fantastické ceny

Komerční sdělení: Pokud právě přemýšlíte nad pořízením bezdrátového reproduktoru, který vám umožní vychutnat si vaši oblíbenou hudbu naplno, máme pro vás skvělou zprávu. Na Geekbuying.com lze totiž díky slevovým kódům, které přinášíme níže, sehnat dvojici skvělých reproduktorů za fantastické ceny. Rozhodně se tedy vyplatí se na ně podívat.

Tronsmart Halo 100

Tronsmart Halo 100 je vynikající Bluetooth reproduktor, který nabízí dostatek výkonu a skvělou zvukovou kvalitu. Jeho odolnost vůči vodě podle standardu IPX6 z něj dělá ideálního společníka pro použití například u bazénu, na pláži nebo prostě jen během deštivých dnů. Propojte ho s dalšími reproduktory pro nezapomenutelný hudební zážitek díky podpoře stereo přehrávání.

Reproduktor umožňuje využívat celou škálu funkcí a to skrze doprovodnou aplikaci. V té je k dispozici například ovládání ekvalizéru, díky kterému si tak lze velmi slušně přizpůsobit zvukový projev přesně tak, jak jej máte rádi. Halo 100 však nevyniká jen zvukem, ba právě naopak. Je totiž vynikající i z hlediska své výdrže vybavení. Ta dosahuje až 18 hodin, což je naprosto dostačující pro pro použití mimo domov.

Máte-li rádi světelné efekty, určitě u oceníte Halo 100 vestavěné LED osvětlení se 5 různými režimy, které vám umožní si přehrávanou hudbu ještě více vychutnat. Co se pak týče jeho dalších vychytávek, potěší u něj například ultra přenosný design s madlem, díky kterému jej lze snadno přenášet. S možností personalizace zvuku přes aplikaci a duálními zvukovými režimy je reproduktor Halo 100 neodolatelným společníkem pro každodenní dobrodružství. Přineste do svého života více hudby a radosti s Halo 100 – nejlepším společníkem pro poslech hudby v každé situaci! Získejte ho ještě dnes a propadněte se do světa hudby jako nikdy předtím.

Pokud vás Halo 100 zaujal, máme pro vás fantastickou zprávu. Díky slevovému kódu NNNTSH100 jej totiž můžete získat za pouhopouhých 69€. A jelikož je navíc odeslán z evropského skladu, dorazí vám v horizontu několika málo dní od objednání. Zkrátka a dobře, vynikající nabídka, které by bylo škoda nevyužít.

Tronsmart Halo 100 lze zakoupit zde

Tronsmart Halo 110

Tronsmart Halo 110 je Bluetooth reproduktor s karaoke režimem a mikrofonem, který vám umožní užívat si skvělý čas jak sami, tak v přátelské společnosti. S až 18 hodinami autonomie je Halo 110 ideální volbou pro večírky, poskytující nejen úžasný zvuk, ale také hodiny nekonečné zábavy. S výkonem 60W a vynikajícím stereo zvukem vytváří Halo 110 hladký a působivý zážitek. Reproduktor je vybaven nádhernými světelnými efekty, které dodají vašim párty nezapomenutelný nádech. Díky ergonomickému madlu je reproduktor ultra přenosný, ideální pro cesty a párty kdekoliv.

S možností nepřetržitého přehrávání hudby až 18 hodin je Halo 110 skvělým společníkem na každou akci. Propojte ho s dalším reproduktorem pro plný stereo zvuk na nejlepší párty a události. Ovládejte parametry přehrávání a LED osvětlení pomocí oficiální aplikace od Tronsmart a upravujte zvuk podle svých preferencí. S podporou karaoke a duálními zvukovými režimy je reproduktor Tronsmart Halo 110 kompletním hudebním zařízením pro každou příležitost. Získejte si svůj vlastní Halo 110 a užijte si nekonečné chvíle hudby, zábavy a radosti! Obecně se dá říci, že veškeré klady výše představeného modelu Halo 100 přináší i Halo 110, avšak s tím rozdílem, že u modelu 110 je k dispozici výše zmíněný karaoke režim a mikrofon. Jste-li tedy milovníky zpěvu a zábavy, je pro vás tento model jako dělaný.

Pokud vás Halo 110 zaujal, máme pro vás fantastickou zprávu. Díky slevovému kód NNNTSH110 jej totiž můžete získat za pouhopouhých 56€. A jelikož je navíc odeslán z českého skladu, dorazí vám v horizontu několika málo dní od objednání. Zkrátka a dobře, vynikající nabídka, které by bylo škoda nevyužít.

Tronsmart Halo 110 lze zakoupit zde