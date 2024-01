Paralympiáda v Paříži 2024 představila vlastní emoji

V současné době je k dispozici téměř 3 000 emotikonů, které mohou miliony lidí používat každý den, jak si přejí. Emoji tvoří univerzální jazyk, kterému rozumí celý svět. Paralympijský sport však v tomto formátu ještě není zastoupen, neexistují žádné emotikony, které by odrážely neuvěřitelné a úžasné výkony paralympijských sportovců. S podporou IPC a francouzského paralympijského a sportovního výboru Paris 2024 se však nyní pracuje na tom, aby emotikony představující paralympijské sporty byly přidány do oficiální knihovny, čímž by pomohla dosáhnout spravedlivějšího zastoupení rozmanitosti ve sportu.

Veškerá účast ve sportu by měla být zastoupena. Paris 2024 je o podpoře rozmanitosti, protože se zavázala organizovat paralympijské hry na stejně vysokých standardech jako olympijské hry – obě akce sdílejí stejnou vizi, stejný emblém a představují dvě poloviny stejného projektu. Tyto emotikony budou zpočátku představovat čtyři paralympijské sporty a čtyři handicapy. Nebude možné reprezentovat všechny paralympijské sporty, ale myšlenkou je vytvořit cestu, kterou by se ostatní mohli vydat, aby dosáhli inkluzivnější reprezentace.