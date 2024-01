3499$ je jen začátek? Za Vision Pro si bude možná Apple účtovat i daleko víc

Přijde vám, že cena nastavená u loni představeného AR/VR headsetu Vision Pro je naprosto mimo realitu? Pak vězte, že může být ještě hůř. Na mysli teď přitom nemáme daň, kterou bude třeba při nákupu zaplatit (jelikož v USA jsou ceny uváděné bez daně, kterou má každý stát jinak nastavenou), a ani přídavné čočky pro osoby s vadami zraku. Narážíme konkrétně na možnost konfigurace paměti, která bude pravděpodobně stejně jako u všech ostatních Apple produktů k dispozici u Vision Pro. To ostatně naznačil i samotný Apple skrze tiskovou zprávu, ve které zmiňuje, že headset začíná na 256GB, což není na první pohled zrovna velkorysý prostor pro ukládání dat. Pokud však člověku nevystačí, headset se logicky prodraží – tedy samozřejmě za předpokladu, že zde bude možnost koupě verze s vyšším úložištěm.

Jen pro představu, v případě iPhonů znamená zdvojnásobení úložiště od 256GB výše vždy příplatek 200 dolarů. Totéž pak platí i u MacBooků, avšak s tím, že za skok z 1TB na 2TB zaplatíte nikoliv 200, ale už 400 dolarů. Kdybychom tedy vycházeli z toho, že stejnou cenovou politiku zvolí Apple i zde, pak by mohly být ceny Vision Pro ve vyšších konfiguracích následující:

Vision Pro 256GB (základní model) – 3499$

Vision Pro 512GB – 3699$

Vision Pro 1TB – 3899$

Vision Pro 2TB – 4299$

V tuto chvíli není bohužel oficiálně jasné, zda bude možné si Vision Pro zakoupit i v jiné konfiguraci než s 256GB úložištěm. Při pohledu do starších tiskových zpráv Applu oznamujících nové produkty se však zdá být tato teorie poměrně pravděpodobná. Na konci tiskových zpráv totiž Apple vždy uvádí jen cenu, na které bude zařízení začínat spolu s technickými specifikacemi, které za ní nabídne, přičemž v tomto textu nechybí nikdy slovo „starts“, tedy začíná. A právě toto slovo nechybí ani na konci tiskové zprávy ohledně startu prodejů Vision Pro a to právě spolu s technickými specifikacemi (respektive specifikací), kterou za tuto cenu headset nabídne – tedy 256GB úložiště. O to zajímavější bude sledovat start předobjednávek, který veškeré podrobnosti o produktu zcela odhalí.