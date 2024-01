AirTag 2 dorazí nejdřív příští rok. Zde je důvod

Přestože první generace AirTagu oslaví na konci letošního dubna své třetí narozeniny, do důchodu se zatím nechystá, ba právě naopak. Podle velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu Apple s jejím prodejem počítá ještě minimálně celý letošek a značnou část příštího roku, kdy by jí mohla nahradit druhá generace. Záležet však bude ve výsledku na uživatelích.

Gurmanovy zdroje přišly před pár hodinami s tím, že Apple na uvedení AirTagu 2, který by měl disponovat zejména přesnějším ultraširokopásmovým čipem pro lepší lokalizaci, nespěchá, jelikož tato generace nebude oproti té původní nikterak revoluční. Zároveň má podle dostupných informací ve skladech stále obrovské množství AirTagů 1. generace, které je nejprve potřeba vyprodat. Je nicméně otázkou, co přesně za touto nadprodukcí stojí – tedy například zda Apple očekával větší zájem, nebo zda hned od začátku počítal s tím, že AirTag 1. generace bude prodávat několik let a proto se „předzásobil“. Tak či tak, dřív než ve druhé polovině příštího roku druhou generaci AirTagu očekávat nelze. Vzhledem k tomu, co má přinést, to však ve výsledku příliš vadit nemusí.