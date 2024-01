Toto je asi ta nejzbytečnější funkce iPhonů 15 Pro

iPhony 15 Pro (Max) představené loni v září toho přinesly relativně dost nového. Minimálně jedna funkce u nich však dle mého tak úplně nedává smysl, byť na druhou stranu vzhledem k různorodosti jablíčkářů tak nějak chápu, že jí Apple asi musel přidat. Řeč je konkrétně o možnostech nastavenéí akčního tlačítka, které je jednou z nejzajímavějších novinek nových iPhonů. Tedy, pro valnou většinu uživatelů. Apple totiž evidentně počítal i s tím, že akčním tlačítkem nemusí u někoho zabodovat a tak se rozhodl, že mezi možnosti jeho naprogramování přidá i možnost nenastavení ničeho, tedy žádné akce. Jakmile je tato možnost nastavena, tlačítko logicky přestane fungovat a na telefonu je tak úplně k ničemu.

Možnost vypnutí akčního tlačítka je svým způsobem zvláštní právě proto, že tímto krokem člověk přijde vlastně i o to, na co byl zvyklý i z předešlých iPhonů. Tento prvek totiž nahradil dosavadní fyzický přepínač tichého a hlasitého režimu, který měl leckdo velmi rád. A právě v tom je vlastně i celý vtip. Na akční tlačítko si totiž lze nastavit možnost aktivace tichého režimu s tím, že namísto přepnutí přepínače z jedné strany na druhou jej nyní zkrátka jen (de)aktivujete delším stiskem. Jaký režim je nastavený si pak zkontrolujete namísto podbarvení přepínače skrze ikonu ve stavovém řádku telefonu. Od kritiků akčního tlačítka by tedy leckdo čekal spíš to, že jej budou ignorovat a nastaví si na něj opět jen tichý režim například namísto svítilny, fotoaparátu a tak podobně. Vedle toho (nejen) jim nicméně Apple umožňuje i nastavit, aby tlačítko nefungovalo vůbec. A to je svým způsobem legrační, ale hlavně asi to nejzbytečnější, co iPhony 15 Pro nabízí.