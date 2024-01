Proč miluji a zároveň nenávidím akční tlačítko z iPhonu 15 Pro

Patřím mezi šťastlivce, kterým se nový iPhone 15 Pro dostal do rukou hned v první den jeho prodejů. A když nyní takto zpětně rekapituluji to, jak se mi tento telefon v posledních několika měsících dennodenně používá, nebojím se říci, že zejména díky akčnímu tlačítku coby náhradě za dosavadní přepínač režimů vyzvánění naprosto skvěle. Právě akční tlačítko jsem si zamiloval hned v prvních dnech mého seznamování se s novým iPhonem a i nyní mi spolu s nižší hmotností, mírně zaoblenými hranami a lepším fotoaparátem dělá neustále radost. Přesto s ním však nejsem 100% spokojen, ba co víc – nebál bych se říci, že stejně tak moc, jak jsem si jej zamiloval, jej i nenávidím. Proč?

Mrhání potenciálem. Tak přesně takto bych v krátkosti odpověděl na otázku výše. Akční tlačítko na iPhonech 15 Pro má totiž dle mého naprosto neuvěřitelný potenciál, kterým však Apple zatím pohrdá a absolutně jej nevyužívá. Na tlačítko Akce si lze v současnosti nastavit celkem devět akcí (plus jej deaktivovat), přičemž některé úkony lze ještě „donastavit“ tak, aby se po stisku spouštěly v určitém nastavení – tedy například u foťáku lze nastavit spuštění selfie kamerky, videa a tak podobně. Vše zní skvěle, co říkáte? Bohužel, to jen do chvíle, než zjistíte, že lze stále na akční tlačítko „naprogramovat“ jen jeden úkon. Upřímně, přijde mi to docela směšné. Přepracovávat bok telefonu jen proto, abych na něj dostal jedno tlačítko schopné spouštět jednu přednastavenou věc je prostě bizár. Pro Apple by navíc nebylo zcela určitě absolutně problematické, kdyby softwarově umožnil například dvojitý rychlý stisk pro aktivaci jedné funkce, dvojitý dlouhý pro aktivaci jiné funkce a tak podobně. Zkrátka a dobře, kdyby bylo možné využívat nejrůznější kombinace stisků k tomu, aby akční tlačítko spouštěno různé funkce.

Fotogalerie iPhone 15 Pro 14 iPhone 15 Pro 15 iPhone 15 Pro 16 iPhone 15 Pro 17 iPhone 15 Pro 18 iPhone 15 Pro 19 iPhone 15 Pro 20 iPhone 15 Pro 21 iPhone 15 Pro 22 iPhone 15 Pro titan 1 iPhone 15 Pro titan 2 iPhone 15 Pro titan 3 iPhone 15 Pro titan 4 iPhone 15 Pro titan 5 iPhone 15 Pro titan 6 iPhone 15 Pro titan 7 iPhone 15 Pro titan 8 iPhone 15 Pro titan 9 iPhone 15 Pro titan 10 iPhone 15 Pro titan 11 iPhone 15 Pro titan 12 iPhone 15 Pro titan 13 iPhone 15 Pro titan 14 iPhone 15 Pro titan 15 iPhone 15 Pro titan 16 iPhone 15 Pro titan 17 iPhone 15 Pro titan 18 iPhone 15 Pro titan 19 Vstoupit do galerie

Osobně moc nechápu, proč Apple něco takového zatím neumožňuje, protože si myslím, že by to oblibu tohoto prvku strmě zvýšilo. Přeci jen, už tak je solidně oblíbený, jelikož lze díky němu řadu věcí spouštět jednodušeji než jsme byli doposud zvyklí. „Zkomplexnění“ by tedy této vychytávce rozhodně prospělo, jelikož by uživateli nabídlo další možnost interakce s telefonem. Nezbývá tedy než doufat, že se Apple v tomto směru umoudří a možnost širšího využití akčního tlačítka do budoucna rozšíří. V současnosti je totiž to, jak málo lze takto skvělý prvek využívat, skutečně ke zlosti – tím spíš, když máte sami nápady, jak by šlo vše jednoduše, ale zároveň výrazně zlepšit.