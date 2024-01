Slováci, pozor! Přejděte s iStores.sk na nový iPhone 15 (Pro) či Mac s Apple Silicon výhodně

Komerční sdělení: Slovenští jablíčkáři mají nový důvod k radosti. Tamní přední Apple Premium Reseller iStores.sk totiž spustil velmi zajímavou akci, v rámci které se lze dostat k novým iPhonům 15 a 15 Pro spolu s Macy s čipem Apple Silicon velmi výhodně. Konkrétně lze využít výkupní bonus ve výši 100 €, o které lze de facto cenu nového jabíčka snížit. Jak na to?

Princip akce je naprosto jednoduchý. K nákupu iPhone 15, 15 Pro či Mac s Apple Silicon dostanete výkupní bonus 100 €, který se přičte k výkupní ceně vašeho staršího zařízení. Jediné, co je třeba splnit, je nechat vykoupit v případě koupě iPhonu 15 (Pro) alespoň iPhone 7 nebo novější v minimální hodnotě 50 €. Co se pak týče Maců, u těch získáte bonus automaticky při výkupu jakéhokoliv MacBooku, iPadu, iPhonu či Apple Watch. V obou případech pak platí, že se tento výkupní bonus přičte k hodnotě, za kterou od vás slovenský iStores vykoupí vaše staré zařízení a vy tedy ve výsledku na nákupu toho nového ušetříte o těchto 100 € více. A to se rozhodně vyplatí! Tím spíš, když jak iPhony 15 (Pro), tak i Macy s čipy M mají rozhodně co nabídnout.

