Face ID nefunguje: Co dělat

Jednou z nejlepších funkcí, které nabízí novější modely iPhonů, je Face ID. Face ID funguje v naprosté většině případů zcela bez problémů, občas ale může selhat. Pokud Face ID selže nebo přestane správně fungovat, není možné iPhone odemknout, autorizovat transakce Apple Pay, automaticky vyplňovat hesla, schvalovat stahování ani se přihlašovat do aplikací pohledem.

Pokud se vám nedaří nastavit Face ID nebo funkce rozpoznávání obličeje náhodně přestane fungovat, stane se nedostupnou, přestane rozpoznávat váš obličej nebo vás místo toho vyzve k zadání přístupového kódu, pomohou vám s nápravou naše tipy na řešení problémů. Tato řešení platí pro všechna zařízení Apple vybavená kamerovým systémem TrueDepth, včetně všech zařízení od iPhonu X po iPhone 14 a kompatibilních modelů iPadu Pro.

Než přejdete rovnou k opravám, připomeneme vám, že Face ID přestává fungovat v těchto případech:

Po pěti neúspěšných skenováních obličeje.

Zařízení jste právě zapnuli nebo restartovali.

Zařízení nebylo odemčeno déle než 48 hodin.

Iniciovali jste vypnutí nebo nouzovou SOS obrazovku.

Zařízení bylo přepnuto do režimu ztráty prostřednictvím aplikace Najít.

Naposledy jste použili Face ID k odemknutí zařízení v posledních čtyřech hodinách a svůj přístupový kód ve více než 156 hodinách (šest a půl dne).

Co dělat, když Face ID nefunguje?

Funkce Face ID závisí na výřezu v displeji umístěném v horní části zařízení. Tento výřez obsahuje klíčové součásti biometrické ochrany, včetně projektoru neviditelných teček, infračervené kamery a předního TrueDepth fotoaparátu. Všechny tyto senzory společně tvoří Face ID, a pokud alespoň jeden z nich nefunguje správně, bude Face ID nedostupné. Před jakýmkoli pokusem o složité opravy je třeba prověřit, zda je výřez čistý a nepoškozený. Zároveň je nutné zkontrolovat ochranné sklo nebo fólii, zda se na senzorech nenachází prach nebo bubliny, protože tyto nečistoty mohou způsobit nefunkčnost Face ID.

Alternativní vzhled a správné používání Face ID

I když je používání Face ID extrémně jednoduché, někteří uživatelé nemusí být obeznámeni s jeho základními principy. Pokud máte občasné potíže s odemčením, je důležité zajistit, že Face ID používáte správně. Před odemčením Face ID kontroluje vaši pozornost, a tedy zjišťuje, zda se díváte na iPhone. V případě, že se na něj nedíváte, k odemčení nedojde dle výchozího nastavení. Také pokud měníte svůj vzhled během dne, například pomocí make-upu, Face ID vás možná nebude rozpoznávat. Pro tyto situace existuje možnost nahrát alternativní vzhled v Nastavení → Face ID a kód klepnutím na Nastavit alternativní vzhled.

Reset a restart

Co by to bylo za návod, kdyby v něm chybělo řešení v podobě resetu a restartu – ať už funkce jako takové, nebo celého iPhonu? Kdykoliv narazíte na problém s iPhonem, doporučuje se provést jeho restart, což může efektivně odstranit chyby bránící plnému využití některých funkcí. Restart vymaže nalezené chyby a umožní některým funkcím znovu správně fungovat. Provedení restartu je jednoduché a trvá jen pár desítek sekund. Přejděte do Nastavení → Obecné → Vypnout, přejeďte prstem po Vypněte a počkejte chvíli po vypnutí, než iPhone znovu zapnete. Tento typ restartu dokáže efektivně řešit různé problémy.

Pokud restart nepomůže, můžete zvážit reset Face ID a případně všech nastavení telefonu. Reset Face ID vymaže všechny záznamy a data, a váš iPhone se bude chovat jako nový. Tento reset provedete v Nastavení → Face ID a kód klepnutím na Resetovat Face ID. Pokud problém přetrvává, zkuste reset všech nastavení. Přejděte do Nastavení → Obecné → Přenést nebo resetovat iPhone → Resetovat, klepněte na Obnovit všechna nastavení a postupujte podle průvodce.

Face ID může na iPhonu přestat fungovat také z důvodu pádu, nárazu, nebo třeba vniknutí kapaliny do telefonu. V takovém případě vám bohužel softwarová řešení nepomohou, a je potřeba obrátit se na autorizovaný servis.