Google se znovu vysmívá nejnovějším iPhonům. Tentokrát ale možná právem

Pamatujete si na sérii vtipných reklam, kterými se v loňském roce snažil Google uživatele iPhonů přesvědčit o tom, že jsou jeho Pixely lepší? Ukazoval v nich totiž to, co iPhony nedokáží, ale pro Pixely je daná věc standardem a tedy není od věci se zamyslet nad tím, zda by na ně neměli jablíčkáři přejít. A jelikož se mu právě tyto spoty zřejmě osvědčily, navázal na ně hned na začátku letoška dalším. A nutno sportovně přiznat, že zatímco loňské reklamy mohly být do jisté míry „mimo mísu“, protože si iPhony dobíraly za drobnosti, nyní se možná Google trefil do černého. Ostatně, podívejte se sami.

Reklama se odehrává zřejmě ráno po prohýřené silvestrovské noci, která evidentně iPhone zmohla, zatímco Pixel je naprosto bdělý. Při rozhovoru obou telefonů se dozvídáme, že iPhone není „společensky unavený“, ale znavený kvůli nekonečnému focení skupinových fotek, na kterých vždy někdo mrknul či se špatně zatvářil, kvůli čemuž musely být přefoceny. Pixel jeho únavu příliš nechápe – disponuje totiž funkcí Best Take, která díky AI dokáže fotky obličejů poupravit tak, aby vypadaly co nejlépe – tedy třeba, aby na fotkách nikdo nemrkal. Díky tomu je tak focení (nejen) skupinových fotek hračka. A co víc, Pixel se iPhonu nakonec pochlubí, že mu mohl špatně zachycené fotky klidně i dodatečně upravit právě skrze Best Take, kdyby mu je iPhone přeposlal. Funkce totiž dokáže pracovat i s fotkami, které přes fotoaparát Pixelu nevzniknou.

Ačkoliv si můžeme o podobných reklamách myslet svoje, pravdou je, že zrovna tato funkce se jeví jako vskutku užitečná a je docela škoda, že něco takového Apple nenabízí. Přeci jen, umělou inteligenci pro zdokonalování svých fotek využívá taktéž, takže by její obohacení o podobnou funkci nemuselo být ve výsledku až tak složité. Pro uživatele by se přitom jednalo o solidní přínos. A co si myslíte vy?