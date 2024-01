ViaRest: Nová aplikace vám pomůže na slovenských dálnicích a přivolá Dialničnů Patrolu

Slovensko má již dlouhou dobu takzvanou Dialničnů Patrolu, což je služba, která vám pomůže v případě problémů na dálnici a je k dispozici zcela zdarma každému, kdo má zaplacenou dálniční známku. Když jste ji potřebovali využít, museli jste hledat na dálničních sloupcích kde jste, což je však již minulostí. Díky nové aplikaci ViaRest stačí stisknout tlačítko a budete okamžitě spojeni s dálniční patrolou, která se navíc dozví vaši aktuální polohu a vyrazí vám na pomoc například při výměně prázného kola nebo v dalších situacích, kdy musíte odstavit vozidlo.

Kromě toho umí aplikace nabídnout veškerá odpočívadla v okolí dálnice a to včetně toho, že vám zobrazí, co na nich je k dispozici ať už jsou to toalety, občerstvení, hřiště pro děti nebo cokoli dalšího. Upřímně řečeno další funkce, které aplikace nabízí, zřejmě nejsou ničím zajímavé a v podstatě vše najdete v Google Maps nebo kdekoli jinde, ovšem přivolání patroly je funkce, díky které se hodí mít ji nainstalovanou, když míříte na Slovensko.

ViaRes si můžete zdarma stáhnout přímo zde.