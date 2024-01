Kritika FineWoven krytů pro iPhony 15 nekončí! Na Amazonu jsou nejhorším Apple produktem za poslední roky

Mysleli jste si, že vlna kritiky valící se na FineWoven kryty pro iPhony 15 a 15 Pro je jen chvilková záležitost, která se postupem času ztratí a lidé si na tuto náhradu za kůži z dílny Applu zvyknou? Chyba lávky! Nespokojenost s těmito kryty totiž přetrvává i dobrého čtvrt roku po jejich představení, takže je naprosto jasné, že rozhodně nešlo jen o nějaký prvotní šok u příznivců kůže. Skvělým důkazem jsou recenze na americkém Amazonu, ze kterých vychází FineWoven kryty jako nejhorší Apple produkt za poslední roky.

Apple prodává své produkty přes Amazon již pěkných pár let, přičemž obliba této možnosti nákupu je alepoň podle recenzí poměrně velká. Recenze na Apple produkty prodávané přímo Applem totiž přibývají na Amazonu jednak opravdu rychle a jednak jsou jich tam již stovky či tisíce (samozřejmě v závislosti na produktu). A zatímco naprostá většina prodávaných Apple produktů v čele s iPhony, Apple Watch či AirTagy se pyšní pěti či nejhůře čtyřmi hvězdami, FineWoven kryty mají hodnocení v průměru jen tři hvězdy, přičemž recenze některých majitelů krytů jsou naprosto strašlivé. Potvrzují totiž to, že se jim kryty zničily klidně i v řádu několika dnů a to při běžném používání. Na druhou stranu je tu ale i řada uživatelů, kteří jsou s jejich kvalitou spokojeni, nebo minimálně poukazují na to, že zničit šly i kožené kryty v předešlých letech.

Přestože Apple na kritiku svých uživatelů příliš nehledí a například ke zrychlení kabelového nabíjení či podobným upgradům se stále neuchýlil, v případě FineWoven bychom se vůbec nedivili tomu, kdyby se z jeho strany jednalo jen o jednoroční pokus, který bude letos v září nahrazen u iPhonů 16 (Pro) například kryty z ekokůže, které budou daleko odolnější. FineWoven kryty totiž na Apple rozhodně nevrhají dobré světlo, o čemž ostatně nejlépe vypovídají právě recenze viditelné po několikasekundovém hledání na internetu.