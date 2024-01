Jablíčkáře děsí podivné chování TikToku! Chce po nich heslo k jejich iPhonu

O TikToku je v posledních měsících slyšet zejména v souvislosti s obavami úřadů ohledně bezpečnosti dat jeho uživatelů. Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost pak před tou aplikací dokonce vydal před pár měsíci varování jakožto před potenciálně nebezpečnou pro bezpečnost státu. A jak se zdá, další poměrně zvláštní věc související na první pohled s bezpečností se v souvislosti s TikTokem řeší nyní.

Na diskuzních platformách v čele s Redditem začali v posledních dnech majitelé iPhonů upozorňovat na to, že po nich začal TikTok znenadání požadovat přístupové heslo k jejich telefonu. Řeč je o číselném či alfanumerickém kódu, který je třeba do telefonu zadat například po jeho restartu pro aktivace Face ID, Touch ID. Tento kód nicméně slouží i k autentizaci do řady sekcí v nastavení a je tedy jasné, že jakékoliv jeho sdílení „s vnějškem“ není ničím bezpečným. O to více zarážející je, že zrovna takto citlivou věc začal TikTok pro své spuštění po některých uživatelích vyžadovat.

TikTok se sice k celé zápletce zatím oficiálně nevyjádřil, nicméně podle některých jablíčkářů se dle všeho jedná o softwarovou chybu, kterou jim opravila nová aktualziace. Jiným sice update nepomohl, stačilo však aplikaci odinstalovat a znovu nainstalovat, čímž se požadavek vložení kódu do iPhone deaktivoval. Tak či tak však zrovna u TikToku vyvolá podobná věc solidní pozdvižení – tím spíš, když se o ní rozhodne jeho provozovatel mlčet. O to zajímavější bude, zda se v dohledné době nějakého toho vyjádření dočkáme, potažmo zda se bezpečnostním expertům podaří zjistit zákulisí celé chyby.