TikTok vyvíjí kopii ChatGPT

Revoluce, kterou způsobil nástup generativní umělé inteligence, jako je ChatGPT, způsobila, že stále větší množství platforem se snaží nabídnout podobnou funkcionalitu v rámci svých služeb. Vzhledem k míře popularity, které se AI v současnosti těší, to není nic překvapivého. TikTok podle všeho pracuje na svém vlastním chatbotu s umělou inteligencí s označením Tako. Aktuálně ale není jasné, zda bude společností celosvětově zaveden.

Server The Verge měl příležitost spatřit snímky obrazovky nového chatbota TikToku v akci. Funkce sice prozatím není dostupná širokému publiku, ale v současné době je testována s malým počtem uživatelů. Hlavní myšlenkou stojící za Tako je pomáhat uživatelům najít požadovaný obsah v rámci TikToku, dokáže však také odpovídat na řadu náhodných otázek.

K chatbotu se uživatelé dostanou klepnutím na nové tlačítko přímo nad ikonou profilu. „Pokud například sleduji videa o jídle a zeptám se na recept, budou mi poskytnuta s ním související videa z TikToku. Nebo pokud se zeptám na dobré výstavy umění v Paříži, zobrazí se mi v odpovědi videa spolu se seznamem návrhů,“ vysvětlil Daniel Buchuk ze společnosti Watchful Technologies, který měl k Tako předběžný přístup.

Fotogalerie Tako chatbot TikToku screen cut 1 Tako chatbot TikToku screen cut 2 Tako chatbot TikToku screen cut 3 Tako chatbot TikToku screen cut 4 Vstoupit do galerie

Jeden ze snímků obrazovky ukazuje, jak Tako navrhuje uživateli, aby se zeptal: „Jaký význam měla korunovace krále Karla III.“ V praxi používání Tako není nepodobné rozhovoru s někým v chatovací místnosti, stejně jako je tomu u ChatGPT. Není však jasné, zda je chatbot založen na vlastním modelu umělé inteligence společnosti TikTok, nebo se jedná o integraci řešení třetí strany.

Prozatím vše nasvědčuje tomu, že TikTok v nejbližší době neplánuje vylepšení v podobě chatbota Tako uvolnit pro veřejnost. Serveru The Verge společnost sdělila, že nástroj s umělou inteligencí je zaváděn pro vybrané uživatele na Filipínách a v jiných regionech k dispozici není. Přesto TikTok nedávno podal žádost o ochrannou známku Tako, což naznačuje, že to společnost se svou AI myslí do budoucna vážně.

Platforma již má velmi propracovaný inteligentní algoritmus pro navrhování videí uživatelům. V kombinaci s AI by mohly být nabízené výstupy ještě přesnější. Nezanedbatelný je i fakt, že vzhledem k narůstajícímu počtu uživatelů, především z řad teenagerů, kteří tráví na TikToku více času, by mohl Tako hrát nezanedbatelnou roli na poli vyhledávání obsahu.

Začátkem tohoto měsíce oznámil umělou inteligenci poháněnou ChatGPT ve své aplikaci také Snapchat. A zatímco online platformy se předhánějí v tom, kdo má nejlepší AI, Apple se k celé záležitosti staví velmi rezervovaně a v nejbližší době od něj zřejmě žádné překvapení v tomto směru očekávat nemůžeme, ačkoli je pravdou, že společnost hledá inženýry, kteří se specializují na generativní AI.