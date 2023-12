Co se v letošním roce Applu povedlo

Je těžko zpochybnitelné, že Apple patří mezi největší a nejúspěšnější hráče na trhu, má značný podíl na vývoji technologií, které implementuje do svých produktů i služeb, a svými pokroky vytváří konkurenční prostředí, jež pak přispívá k inovacím i u dalších technologických firem. V čem však samotný cupertinský gigant v tomto roce bodoval a co se mu povedlo? Na to se zaměříme v následujících řádcích.

Apple tento rok přišel s množstvím nových produktů i technologických řešení, z nichž většina představuje poměrně výrazný posun vpřed. Platí to například pro počátkem roku uvedené Macy mini s čipy M2, přičemž samozřejmě nelze opomenout ani pracanty typu Mac Studio. Září přineslo Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2 společně s novými modely iPhonu 15, zatímco závěr roku se nesl ve znamení strojů s novými čipy M3. Apple také pokračoval ve snaze o dosažení svých ekologických cílů, což se mu do značné míry daří.

Mac mini M2

Po vřelém přijetí předchozí generace, na které Apple demonstroval sílu svých čipů, mnozí očekávali příchod Mac mini M2 s velkou netrpělivostí, přičemž se dočkali hned z počátku roku 2023, konkrétně koncem ledna. Společnost s nimi nabídla zákazníkům nejen větší výkon, ale i širší výběr. Narozdíl od verze M1, kterou Apple nabízel pouze ve variantě s 8jádrovým CPU a 8jádrovým GPU, jste si mohli zvolit mezi 8jádrovým CPU a 10jádrovým GPU v případě M2 a s M2 Pro šlo sáhnout až po 12jádrovém CPU a 19jádrovém GPU. Podobně tomu bylo s jednotnou pamětí, kde se původní nabídka 8 a 16 GB rozšířila ještě o 24 GB a ti náročnější, kteří preferovali M2 Pro, mohli jít až na 32 GB jednotné paměti. Ani základní konfigurace ovšem nepostrádaly svižnost a Apple u nich nasadil překvapivě nízkou cenu.

Mac Studio 2. generace

Stroj, který cílí na profesionály, Apple také přikrmil silou M2, konkrétně M2 Max a M2 Ultra, přestože se počítač z vnějšku nezměnil. V porovnání s předchůdcem tak poskytl o 25 % lepší výkon než M1 Max, k 25% nárůstu rychlosti se připojuje o 50 % rychlejší renderování v grafických programech a limit jednotné paměti je zde 96 GB. M2 Ultra pak tyto benefity M2 Max posouvá ještě o dalších 20 % u CPU a o 30 % u GPU, přičemž jej lze osadit až 192 GB RAM. Přítomno je 24 jader CPU a až 76 GPU jader. Výrobní proces zde zůstává 5nm, ovšem i tak o něm Apple mluvil jako o nejvýkonnějším čipsetu, který kdy byl vytvořen pro osobní počítače. Když k tomu připočítáme možnost připojení až 6 externích monitorů Pro Displej XDR a konektivitu, která tvůrce svou bohatostí, včetně HDMI s podporou 8K, rozhodně nijak neomezuje, lze nepochybně říci, že se Applu tento počin povedl a s novou generací Mac Studio zajásala srdce mnoha náročnějších uživatelů.

Apple Watch

Apple Watch Series 9 se sice na pohled od předchozích dvou generací neliší, pod povrchem ovšem ke změnám došlo, především pak v podobě nového čipu S9, kdy 30% nárůst výkonu uživatel pocítí při spouštění aplikací i běžném procházení systému. Také nasazení druhé generace ultraširokopásmového čipu Applu U2 pro přesnou lokalizaci v prostoru, díky kterému je nejen hledání iPhonu minulostí, je rozhodně produktu přínosem, přestože celý potenciál jeho využití možná ukáže až budoucnost. I zvýšení kapacity interní paměti na 64 GB je vítaným posunem, zvláště preferujete-li offline poslech hudby při venkovních aktivitách. Rovněž displej doznal změn, když se jeho maximální jas zdvojnásobil z 1000 na 2000 nitů, čímž se jednoznačně zvýšil uživatelský komfort. Podpora gest zase usnadnila používání, zejména pokud má člověk plné ruce. Jako přednost Apple Watch nelze upřít harmonické propojení hardwaru se softwarem, kdy značný podíl na výsledné pozitivní zkušenosti nositele tkví ve schopnostech a vyladěnosti watchOS.

Něco podobného platí i pro Apple Watch Ultra 2, které toho s Apple Watch Series 9 sdílí mnoho. Také se na pohled od první generace nezměnily a za vzestupem výkonu rovněž stojí síla čipu S9, přičemž i zde Apple použil U2. Jas však vzrostl rovnou na 3000 nitů, což je zatím nejvyšší hodnota, jakou hodinky z cupertinské dílny kdy nabízely. To hlavní, co se ale musí Apple Watch Ultra 2 přiznat, je maximální odolnost, která v kombinaci s důrazem na ekologickou stránku výroby dělá z chytrých hodinek Applu produkt, který je hodný zařazení mezi úspěchy společnosti roku 2023.

iPhony 15

Chytré telefony jsou pro Apple stěžejním produktem a s každou generací posouvají laťku o něco výš. Přestože očekávání byla možná v tomto roce o něco větší, společnosti se podařilo nové iPhony učinit dostatečně atraktivními na to, aby se to stalo pro zákazníky motivací k nákupu. Svůj podíl na tom jistě má nejnovější A17 Pro, první čip vyrobený 3nm výrobním procesem společně s vylepšením fotografické výbavy, včetně 5x optického přiblížení a nových možností záznamu videa. S A17 Pro narostl také grafický výkon, pročež hraní na iPhonu je o to živější a zábavnější. V kombinaci s dalšími drobnějšími vylepšeními typu tlačítka Akce s přeřaditelnými funkcemi nebo přítomností dlouho očekávaného portu USB-C, se dá říci, že jsme se od Applu dočkali slušné porce inovací, i když považovat řadu iPhonu 15 za přelomovou nejspíš není na místě.

MacBook Pro M3

Kromě nových iMaců s M3 Apple na závěr roku zabodoval s oblíbenými 14″ a 16″ MacBooky Pro poháněnými čipy M3, M3 Pro a M3 Max. Tyto stroje jsou častou volbou lidí, kteří hledají nadstandardní výkon při zachování přenositelnosti. Mezi klíčové změny samozřejmě patří nový čip. M3 znamená posun prakticky ve všech ohledech, kdy se podle Applu rychlost úsporných jader M3 zvýšila o 30 % ve srovnání s M2 a dokonce o 50 %, budeme-li porovnávat M3 s M1. U výkonných jader je to 15 a 30 % se stejnými protějšky. Značných změn však doznal i grafický výkon s hardwarovou akcelerací Ray Traycingu, čímž Apple potvrzuje svůj záměr výrazně přiblížit svět jablečných počítačů gamingu. Kromě nových čipů zároveň došlo například k 20% nárůstu jasu displeje nebo rozšíření podpory operační paměti s větší kapacitou, která nyní sahá až ke 128 GB. Šíří nabízených konfigurací i nárůstem výkonu CPU i GPU se Apple trefil do toho, co zákazníci od stroje, jakým je MacBook Pro, chtějí, a ještě to v případě M3 Pro a M3 Max, podtrhl speciální barevnou variantou Space Black. Přestože čísla prodejů ukáží až následující týdny a měsíce, lze předpokládat, že tyto modely budou velmi úspěšné, pročež na našem seznamu nemohou chybět.

Přestože se to tak na první pohled nemusí jevit, rok 2023 byl na množství produktů poměrně bohatý. Některé se nedočkaly až takového přijetí, v jaké cupertinský gigant doufal, například 15″ MacBook Air, jiné osloví jen určité užší spektrum zákazníků, což by mohlo platit třeba o HomePodu 2. generace, inovace očekávané od prvního Macu Pro s čipem Apple, se přes velmi slušný výkon v konkurenci Mac Studio zcela nenaplnily a další novinky nebyly natolik zásadní nebo zkrátka nepřinesly až tak významné změny v porovnání se svými předchůdci. Za úspěch lze považovat také představení náhlavní soupravy Apple Vision Pro, jaký však bude mít dopad a s jakými ohlasy uživatelů se setká ve větším měřítku ukáže až nadcházející rok 2024.