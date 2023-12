10 nejzásadnějších reklam v historii Applu od roku 2000 do současnosti

2003 – Silhouettes

Začátek nového století byl také nejsilnějším obdobím prodejů iPodů. Apple doslova chrlil jeden iPod za druhým a líde je milovali. Byl to první produkt, který v podstatě nastartoval úspěch Applu, jenž známe dnes. Reklamní kamapaň Sillhouttes nevsázela na známé osobnosti, ale dávala vyniknout siluetám, které si užívají hudbu se sluchátky na uších, které mají zapojené jak jinak než do iPodu. Každá reklama z této kampaně zahrnuje jedinečnou skladbu od slavných umělců, kterou si lidé mohli koupit v iTunes store. Kampaň probíhala od roku 2003 do roku 2005 a týkala se postupně všech iPodů, tedy iPodu mini, iPodu Shuffle a iPodu Photo.

2007 – Hello

První iPhone vsadil na reklamu s názvem Hello, která ukazovala záběry z legendárních filmů, ve kterých někdo zvedne telefon a řekne Hello. Nic víc v reklamní kampani nebylo až na konci se objevil první iPHone s nápisem Hello a s informací, že bude dostupný v červnu toho roku.

2009 – There’s An App For That

Z jistého úhlu pohledu se může jednat o vůbec tu nejzásadnější reklamu od roku 2000. Apple v ní totiž už neukazuje samotný produkt a jeho výhody, ale možnosti, které nám dává. Reklama ukazuje, že když máte iPhone, máte aplikaci téměř na cokoli a spojuje tak reklamu na nově spuštěný App Store a zároveň na iPhone 3G.

2013 – Misunderstood

A je to tu, Apple se rozhodl dojmout a rozplakat své diváky v úžasné Vánoční reklamě. Chlapec, který se zdá být tak trochu jiný nemá na první pohled zájem o Vánoce a čas strávený s rodinou. Pravda se ukáže až pod samotným stromečkem, kde pustí ze svého iPhone rodinné video, které dělal celou dobu, kdy si ostatní mysleli, že jej rodina a Vánoce nezajímají. Je jedno, jestli jste 60 letá dáma nebo 30 letý týpek dělající MMA, tohle vás prostě rozpláče a dojme!

2006 – Get a Mac

Jedna z nejslavnějších kampaní vedle sebe staví cool Mac a tak trochu obstarožní a nudné PC v podobě dvou herců Justina Longa (Mac) a Johna Hodgamana (PC). Tato dvojice posutpně natočila neuvěřitelných 66 reklamních spotů, ve kterých během let 2006 až 2009 zkrátka Apple ukázal, že mít Mac, je mnohem víc cool, než mít nudné PC. Stejný formát reklamy dnes používá jedna nejmenovaná tuzemská banka.

2016 – Dive

V roce 2016 potřeboval Apple zdůraznit nové stereo reproduktory iPhone 7 a šel na to jedinečným způsobem, který se jen velmi těžko popisuje, na tuto reklamu vysílanou Apple v Austrálii se zkrátka musíte podívat sami a věřte, že to stojí za to.

2018 – The Rock x Siri Dominate the Day

Koho lepšího si pozvat na představení toho, co dokáže Siri než The Rocka. Lepší způsob jak ukázat světu difitální asistentku než natočit krátký film s Dwayne Johnsonem zkrátka neexistuje. Během tohoto mistrovského díla uvidíme, co vše The Rock umí a v čem vyniká a při všem mu samozřejmě pomáhá jeho asistentka Siri.

2021 – Whodunnit

Apple často využívá pro své reklamy Prahu, tentokrát však sáhl i po českých hercích a v jeho reklamě na iPhone 13 se představila například Vlastina Svátková. S tou jsme udělali také exklusivní rozhovor, ve kterém nám prozradila, jaké to bylo natáčet pro Apple. Na celý rozhovor se můžete podívat v článku: Že jsme točili pro Apple jsme vůbec nevěděli, říká herečka Vlastina Svátková exkluzivně pro LsA. Apple v této reklamě prezentoval nový cinematický režim natáčení.

2022 – 911

Jednoduchá reklama zachycuje nouzová volání, která lidi uskutečnili na číslo 911 pomocí svých Apple Watch. Jedná se o situace, ve kterých Apple ukázal, jak mohou Apple Watch zachraňovat životy a co je důležitější než život. Apple tak opět neukazuje samotný produkt, ale to, k čemu slouží a co dokáže.

2023 – Escape from the Office

Skupina znuděných zaměstnanců nezáživného korporátu se rozhodne, že začne podnikat. Apple o tom natočil krátký film, který má dnes na YouTube přes 37 milionů shlednutí. Začínají jak jinak, než v garáži a jejich hlavní web designér je 14 letý kluk. Přesto díky Macu, iPhonu, iPadu, Apple Watch a Apple Business Essential balíčku dokáží vytvořit vlastní business.