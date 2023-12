Další zvrat! Apple začne v USA opět prodávat Apple Watch 9 a Ultra 2, má to ale háček

Jen stěží bychom si před pár dny dokázali představit zajímavější „vánoční“ zápletku než tu, kterou Apple v posledních týdnech řeší kvůli prodejům Apple Watch 9 a Ultra 2 v USA. Tyto hodinky totiž porušují podle všeho patenty zdravotnické technologické společnosti Masimo ohledně monitoringu okysličení krve, kvůli čemuž byl jejich prodej v USA hned dvěma orgány zastaven. Applu kvůli tomu proto nezbylo nic jiného než ze svých Apple Storů a online storu hodinky stáhnout a spoléhat tak na jejich prodeje jen skrze prodejce třetích stran v čele s Targetem, Best Buy či Amazonem. Nyní je však zase vše jinak.

Přestože teprve před pár desítkami hodin Bidenova administrativa disponující právem veta oznámila, že Apple v patentovém sporu „neomilostní“ a právo veta zde nepoužije, protože dle všeho skutečně jednal v případě patentů protiprávně, federální odvolací soud, na který se Apple obrátil, mu dal za pravdu. Respektive, schválil prozatimní pozastavení zákazu prodeje Apple Watch na území USA do doby, než dokáže soudní mašinérie vše důkladně přezkoumat. Asi vás proto nepřekvapí, že na pozastavení zákazu prodeje zareagoval Apple tím, že začal interně zajišťovat co nejrychlejší návrat svých hodinek do nabídky, k čemuž by mělo dojít v horizontu hodin, maximálně pak dnů. Ani samotný Apple totiž podle všeho úplně nepočítal s tím, že mu odvolání projde a tak například z kamenných obchodů údajně hodinky svážel zpět na centrální sklady. Do jisté míry se tedy jedná o nevídanou logistickou operaci, u které je však jedna velká otázka a to sice ta, jak dlouho bude vlastně platná. Situace kolem (ne)zákazu prodeje se totiž mění evidentně velmi rychle a rozhodně se tedy nedá říci, že si může Apple nyní oddechnout. A právě v tom je největší háček, který bude vytažen vlastně až ve chvíli, kdy padne finální rozhodnutí ohledně patentů ve Watch.