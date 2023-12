10 tipů a triků v Messengeru, které se vyplatí znát

Kromě toho, že si na Messengeru můžete se známými psát, tak s nimi můžete vést také klasické hovory či videohovory. I přesto, že právě dnes došlo k určitému rozvolnění opatření, tak se předpokládá, že po novém roce budeme doma „zavřeni“ opět. Ať už jste se tedy s někým dlouho neviděli kvůli COVIDu, popřípadě pokud máte nějakého kamaráda na druhé půlce zeměkoule, tak se s ním můžete spojit prostřednictvím Messengeru. Chcete-li (video)hovor spustit, tak přejděte do konkrétní konverzace, a poté vpravo nahoře klepněte na ikonu kamery či sluchátka. Samozřejmě je v tomto případě nutné, abyste byli připojeni k Wi-Fi, anebo k mobilním datům.

Čas od času se můžete ocitnout v situaci, kdy druhé straně potřebujete sdělit, kde se nacházíte. Samozřejmě v tomto případě můžete dotyčnému říci adresu, každopádně se nejedná o příliš přesný údaj. V dnešní době už totiž k určení polohy můžete využít GPS, díky čemuž můžete sdílet svou naprosto přesnou polohu. Pokud tedy například čekáte odvoz, anebo potřebujete kamarádovi z jiného důvodu říci, kde se nacházíte, tak v rámci Messengeru můžete. Stačí, abyste se přesunuli do konkrétní konverzace, kde vedle textového pole pro zprávu klepněte na ikonu + . Poté stačí, abyste vpravo klepnuli na navigační šipku a nakonec na Začít sdílet aktuální polohu . Poloha se bude sdílet 60 minut.

Některým vašim kamarádům či členům rodiny dost možná neříkáte křestním jménem, ale nějakou přezdívkou. Nějakou tu přezdívku má (nejen) z dětství asi každý z nás, otázkou pak zůstává, zdali ji dotyčný má rád, či nikoliv. I v rámci Messengeru můžete klasické uživatelské jméno vašeho kontaktu přepsat na nějakou přezdívku. Ta se poté zobrazí v rámci aplikace Messenger, kromě toho pak také u příchozích notifikací. Tato přezdívka bude samozřejmě viditelná jen pro vás a pro druhou stranu, v případě skupiny pro její členy. Chcete-li přezdívku nastavit, tak se přesuňte do určitého chatu, a poté nahoře klepněte na jméno dotyčného. Pak už jen rozklikněte Přezdívky, kde je lze nastavit či změnit.

Chystáte se na nějaký výlet, párty či oslavu narozenin? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně, tak se vám může hodit možnost pro vytvoření skupinové konverzace. Do této konverzace můžete pozvat nespočet všech vašich přátel či rodinných příslušníků a zároveň tak můžete najednou se všemi komunikovat. V rámci skupinové konverzace samozřejmě můžete také měnit přezdívky, posílat samolepky či GIFy a mnoho dalšího. Pro vytvoření skupinové konverzace klepněte vpravo nahoře na ikonu tužky a papíru , a poté klepněte na Vytvořit novou skupinu . Pak už jen vyhledejte určité uživatele, kteří se mají ve skupinové konverzaci objevit, zaškrtněte je a pošlete první zprávu.

Ztlumte notifikace u konverzací

Pokud jste byli přidání do nějaké skupinové konverzace, ve které se neustále o něčem komunikuje, popřípadě pokud vás nějaký člověk neustále otravuje, tak můžete využít možnosti pro ztlumení notifikací u určité konverzace. Jestliže chcete nějakou konverzaci ztlumit, tak do ní prvně v rámci Messengeru přejděte. Jakmile tak učiníte, tak nahoře rozklikněte jméno uživatele či název skupiny, a poté pod profilovou fotkou klepněte na ikonu zvonečku s textem Ztišit. Pak už si jen stačí zvolit, na jak dlouhou dobu chcete upozornění vypnout – k dispozici jsou možnosti od 15 minut do nekonečna.