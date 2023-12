Podívejte se na kompletní historii macOS

Pokud máte rádi historii, pak ta týkající se MacOS je rozhodně zajímavá. Vůbec první verze operačního systému pro počítače Apple nesla označení Mac Software .97 a to přesto, že jej naprostá většina lidí zná jako Apple System 1. Apple první verzi svého vlastního operačního systému vypustil do světa v roce 1984. Až v roce 1991 Apple poprvé ve verzi 7.6 nazval svůj operační systém jako Mac OS. To co následovalo a co zná většina z nás byl pochopitelně Mac OS X.

Toto označení nesl operační systém pro Macy od roku 2011 do roku 2016, kdy jej Apple oficiálně přejmenoval pouze na MacOS, jenž nyní používá každý z nás, kdo má Mac. Na kompletní vývoj operačního systému pro počítače od Applu se můžete podívat v následujícím, velmi zajímavém videu.