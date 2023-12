10 základních aplikací, které by neměly chybět ve vašem iPadu

Tablety s logem nakousnutého jablíčka poskytují množství výhod, když v sobě pojí srozumitelné a jednoduché dotykové ovládání se slušnou porcí výkonu i širokými možnostmi připojení k externím zařízením. K plnohodnotnému využití potenciálu iPadu je však zapotřebí také softwarová výbava. S ní si užijete práci i zábavu naplno. V následujících řádcích se zaměříme na 10 základních aplikací, o které by neměl být váš tablet ochuzen.

Be Focused

Předpokladem kvalitního výkonu při práci na iPadu je dostatečná míra soustředění a také adekvátní zátěž. Pokud si neumíme dát pauzu může se naše koncentrace snadno rozplynout a my pak na místo důležité činnosti sklouzneme k prohlížení Facebooku nebo podobnému úniku. A právě s rozdělením pracovního času a doby odpočinku prostřednictvím notifikací či alarmu dokáže skvěle pomoci aplikace Be Focused. Ta je zdarma, nabízí však předplatné nebo jednorázový nákup verze Pro, s níž získáte možnost synchronizace, denního zálohování, odstranění reklamního banneru a další výhody.

Calculator!

Zatímco iPhone Apple vybavil nativní kalkulačkou, u iPadu tomu tak není. Přestože se lze v krajním případě v iPadOS obrátit na Siri nebo využít Spotlightu, plnohodnotnému rozhraní se to nevyrovná. Poměrně šikovným řešením, potřebujete-li něco spočítat, je alternativa v podobě aplikace Calculator. Tu pořídíte v App Storu za přátelských 29 Kč, za které dokáže kromě běžných výpočtů splnit požadavky i náročnějších matematiků, umí totiž pracovat se závorkami a až 75cifernými čísly, přičemž nabízí také možnosti sdílení nebo tisku příkladů.

Notability

Mnoho uživatelů nejen z řad studentů si oblíbilo aplikaci širokých možností s názvem Notability. Ta dokáže fungovat jako zdroj prakticky veškerých potřebných podkladů, ať jsou jimi zápisky z výuky, elektronické podoby učebnic, dokumenty a obrázky nebo audio záznamy přednášek či jiných událostí. Software umožňuje přehledné třídění, přičemž nechybí podpora Apple Pencil a možnost využití externí klávesnice je samozřejmostí. Pokud jde o pořizování audia v průběhu vyučovacích hodin, lze jej skvěle kombinovat s výpisky tak, že nahraný zvuk bude odpovídat době, kdy jste pořídili konkrétní poznámku, pročež jí tak dodáte potřebný kontext. Velmi užitečné je také to, že aplikace dovoluje otevřít dva soubory vedle sebe. Své poznámky můžete exportovat do různých formátů a také je zabezpečit skrze Touch ID nebo Face ID. Vítanou vychytávkou je pak nabídka synchronizace prostřednictvím iCloudu, Dropboxu, Google Drive nebo OneDrive od Microsoftu.

Pocket

Také se vám stává, že narazíte na zajímavý článek, recenzi, komentář nebo něco podobného, ale pak vám do toho něco přijde, takže daný text nemůžete nebo nestíháte dočíst? Potom se vám buď začnou hromadit záložky, ve kterých je obtížné se později vyznat nebo to zkrátka vzdáte a potencionálně zajímavé nebo užitečné informace vám utečou. Naštěstí existuje docela praktické řešení. Tím je aplikace Pocket, se kterou budete mít nedočtený obsah po ruce, kdykoli se naskytne prostor se mu věnovat. Stačí využít ikonu sdílení a odeslat vybranou stránku do aplikace Pocket, popřípadě zkopírovat její adresu a tu vložit do rozhraní pomocí znaménka plus. Tam na vás bude čekat, synchronizovat se s dalšími zařízeními a vše automaticky stahovat, aby vám to bylo k dispozici, i když jste zrovna offline. Aplikace je ke stažení zdarma na App Store. S předplatným Pocket Premium, které stojí 119 Kč za měsíc nebo 1050 Kč za rok, získáte některá rozšíření, jako je fulltextové vyhledávání nebo podpora tagů pro lepší organizaci a další.

Microsoft OneNote

Pakliže při pořizování poznámek a plánování často saháte pro své pero Apple Pencil, je mu dobrým parťákem předinstalovaná aplikace Poznámky. Ta však přes značný posun v posledních letech nemusí vždy splňovat vaše nároky, zvláště jde-li o rozsáhlejší záznamy a záměr kooperovat s větším počtem uživatelů, tedy například celou třídou nebo větším kolektivem spolupracovníků v zaměstnání. Ideálním kandidátem se pak stává propracovaný software OneNote společnosti Microsoft. Ten si totiž kromě vytváření běžných zápisků, ale také tabulek, podpory vkládání obrázků, zvuku a dokonce i videí s Apple Pencil skvěle rozumí, pročež s ním můžete v aplikaci psát i kreslit. Ani zde nechybí možnost zabezpečení přes Touch ID či Face ID a dobrou zprávou je také cena. Aplikace je totiž zdarma a po propojení s OneDrive s ní lze navíc využít 5 GB cloudového prostoru.

Affinity Photo 2

Pokud alespoň občas pracujete s fotografiemi a provádíte úpravu snímků, popřípadě čas od času vytvoříte nějakou tu grafiku na web nebo sociální sítě, rozhodně oceníte schopnosti Affinity Photo 2 od společnosti Serif. V podstatě lze říci, že se jedná o alternativu známého Photoshopu. Paleta nabízených nástrojů je opravdu široká a nejde o žádného chudého příbuzného desktopové verze, která je také dostupná, a to jak pro macOS, tak pro Windows. V retušování, práci s vrstvami, přizpůsobení přechodů a při mnoha dalších operacích vás tedy nebude nic brzdit. Připočítáme-li k tomu podporu pro externí displej a Apple Pencil, je aktuální cena 479 Kč skrze jednorázový nákup v aplikaci přinejmenším adekvátní. Především zaplatíte pouze jednou a poté můžete Affinity Photo 2 používat bez jakýchkoli omezení.

Duet Display

Již od verze operačního systému iPadOS 13 je iPad schopen podstatně lépe spolupracovat s Macem, kdy ze samotného tabletu dokážete prostřednictvím bezdrátového připojení udělat externí monitor. V kombinaci s počítačem s Windows, takové možnosti bohužel nemáte. Ovšem i zde existuje řešení. Stačí do obou propojovaných zařízení nainstalovat Duet Display, použít patřičný kabel, i když komunikace je možná i bezdrátově, a máte dotykové rozšíření pro váš desktop (s Windows i macOS), a to včetně podpory Apple Pencil. Na výběr je několik úrovní předplatného od licence Starter, která začíná na 99 Kč za měsíc, přes Duet Air s měsíčním poplatkem 159 Kč až po Duet Pro za 219 Kč měsíčně, přičemž každý level nabízí také variantu ročního předplatného.

Backpack Studio

Podcasty si získávají stále více posluchačů a jejich oblíbenost zažívá prudký vzestup. S tím narůstá také množství lidí, kteří by rádi také nějaký vyprodukovali. Pokud to ve vás hlodá a chtěli byste to vyzkoušet, aniž byste se zabývali mnohdy nelehkým procesem postprodukce, pak by vás mohla zaujmout aplikace Backpack Studio. S tou dokážete skrze neskutečně přehledné a jednoduché rozhraní odbavit vysílání pouze za pomoci iPadu. Stačí si připravit zvukové podklady, kterými podcast obohatíte, a spustit nahrávání. Přímo z vašeho nového „kapesního studia“ pak záznam můžete nasdílet třeba na Facebook, YouTube a další platformy. Aktuální cena 249 Kč není nijak odrazující a za vstup do světa podcastingu rozhodně stojí. Nákupy v aplikaci lze možnosti rozšířit o podporu externích mikrofonů i mixážních pultů nebo živého vysílání.

TickTick

Máte někdy potíže s organizací úkolů, které vás čekají, a současné uspořádání na vás působí tak trochu chaoticky, jak se vše hromadí a není jasné co už je za vámi, pročež chcete dát svojí práci nějaká pravidla? Způsobů, jak toho docílit je mnoho, ale s iPadem to může být výrazně jednodušší. Přestože ke stejnému účelu lze využít třeba aplikaci Připomínky přímo od Applu, ještě o něco šikovnějším východiskem dokáže být oblíbená aplikace TickTic. Jedná se o velmi zdařilého správce úkolů na principu To-Do listu. Stačí si tedy úkoly zapisovat a následně je už jen odškrtávat. TickTic toho ale umí ještě více, svoje úkoly můžete třídit do kategorií dle vlastního výběru, přiřazovat jim důležitost ve čtyřech úrovních nebo je opatřovat tagy pro lepší orientaci. Aplikace je zdarma, i když je k dispozici také licence Premium, která její funkcionalitu ještě výrazně rozšiřuje. Ovšem i bezplatná verze toho umí dostatek, aby vám pomohla udělat si pořádek v nadcházejících povinnostech.

iMovie

Na závěr nelze opomenout známé iMovie z dílny společnosti Apple. Tento poměrně mocný software určený pro jednoduchou úpravu a střih videa se rozhodně vyplatí mít po ruce, a to bez ohledu na to, zda se chystáte vytvořit krátký klip z fotografií z výletu, zpracovat video s nějakým návodem na YouTube nebo i něco trochu náročnějšího, iMovie se svým jasně srozumitelným rozhraním a intuitivním ovládáním vám s tím pomůže a budete překvapeni, co všechno jste s ním schopni dát dohromady.

